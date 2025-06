Rauch der verheerenden Waldbrände in Kanada färbt Himmel in Malaga und an der Costa del Sol orange

Am Dienstagabend hatte sich der Himmel in Málaga orangefarbenen gefärbt.

Isabel Méndez Malaga Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Die Szene in Málaga am gestrigen Dienstag erinnerte an den beeindruckenden «Calima»-Dunst, der den Himmel in der Stadt Málaga im März 2022 orange färbte. Diesmal war jedoch ein anderes Umweltphänomen, das von viel weiter her kam, die Ursache für die rötlichen Töne - die verheerenden Waldbrände im Osten Kanadas.

Die Welle von Bränden - bisher insgesamt 179 - in dem nordamerikanischen Land hat bereits zur Evakuierung von Tausenden von Menschen geführt, die ihre Häuser wegen der Gefahr der Brände selbst und wegen des Rauches verlassen mussten. Die Flammen haben mehr als 50.000 Hektar verbrannt, und die Rauchwolken sind nicht nur in Nordamerika zu spüren - sie haben den Atlantik überquert und sind seit Sonntag auch in Westeuropa zu sehen.

In Spanien wurden Partikel aus den kanadischen Bränden vor allem im Nordwesten des Festlandes festgestellt. Glücklicherweise bleibt der Rauch in einer Höhe von 3.000 bis 4.000 Metern, so dass vorerst keine Gesundheitsrisiken bestehen.

Gleichzeitig hat das kanadische Umweltministerium eine Warnung wegen der schlechten Luftqualität in weiten Teilen des Landes herausgegeben - ein Problem, das auch die USA erreichen könnte. Am kritischsten ist die Lage in der westlichen Provinz Manitoba, die den Notstand ausgerufen hat. Mehr als 17 000 Menschen sind aus ihren Häusern geflohen und insgesamt 21 000 Bürger wurden durch die sich ausbreitenden Brände vertrieben, darunter Hunderte von Bewohnern abgelegener indigener Gemeinden.

Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass der Rauch nicht über den Nordosten der Iberischen Halbinsel hinausgehen würde, aber laut José Luis Escudero - Leiter des SUR-Blogs 'Tormentas y rayos' - haben die starken Winde der letzten Tage den Rauch auch in den Süden Spaniens, in die Provinz Malaga und an die Costa del Sol gebracht.

1,4 Millionen Hektar vernichtet

In den ersten sechs Monaten des Jahres haben in Kanada bereits mehr als 1.600 Brände 1,4 Millionen Hektar Wald verbrannt - eine Fläche von der Größe Montenegros oder der Provinz Burgos wurde in Schutt und Asche gelegt. Die explosive Kombination aus hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit hat die Ausbreitung des Feuers noch verstärkt.

Manitoba hat den schlimmsten Start in die Waldbrandsaison seit Jahren erlebt. Nach Angaben von Kirstin Hayward vom Forest Fire Service sind in den letzten 30 Tagen fast 200.000 Hektar Wald verbrannt, das Dreifache des Jahresdurchschnitts der letzten fünf Jahre.