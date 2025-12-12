Restaurantleiter in Málaga wegen sexueller Belästigung einer Angestellten verhaftet

Irene Quirante Málaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei haben den Leiter eines Restaurants in Málaga verhaftet, weil er für die Straftaten der sexuellen Belästigung und der sexuellen Nötigung verantwortlich sein soll. Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige seine Vorrangstellung bei der Arbeit ausgenutzt haben, um dem Opfer wiederholt sexuelle Annäherungsversuche zu machen und es zu berühren und zu streicheln.

Die Beamten der Abteilung für Familien- und Frauenbetreuung (UFAM) der Polizeistation der Provinz Málaga haben den Mann am Dienstag nach einer Untersuchung des Sachverhalts festgenommen. Nachdem er dem Gericht vorgeführt worden war, wurde er vorläufig wieder freigelassen, ohne dass das Gericht besondere Maßnahmen ergriffen hätte.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Leiter dieses in der Nähe des Stadtzentrums von Málaga gelegenen Betriebs die Arbeitnehmerin über Monate hinweg sexuell belästigt. Angeblich machte er der Angestellten gegenüber immer wieder sexuelle Bemerkungen und Vorschläge und schlug ihr sogar vor, gegen Geld sexuelle Beziehungen zu haben.

All dies, so die Ermittler, am Arbeitsplatz, in Anwesenheit von Zeugen und ohne jede Art von Verschleierung, was dem Opfer großes Unbehagen bereitete. Soweit diese Zeitung in Erfahrung bringen konnte, wurden die Ermittlungen nach einer Anzeige eingeleitet, die bei den Gerichten der Stadt Málaga eingereicht wurde und die zunächst an den Gerichtshof Nr. 5 ging.

Restaurantleiter pirschte sich von hinten an die Angestellte heran

Wie die Ermittler feststellen konnten, soll sich der Mann auch mehrfach von hinten an das Opfer herangepirscht haben, um sich ihrem Körper zu nähern und zu versuchen, sie zu küssen, wodurch es zu «Reibereien» und Annäherungen kam, die nie einvernehmlich waren.

Der Restaurantmanager soll dieses Verhalten, das den Straftatbestand der sexuellen Belästigung und der sexuellen Aggression erfüllt, trotz zahlreicher Weigerungen und Beschwerden der Arbeitnehmerin fortgesetzt haben. Den Quellen zufolge brachte die Frau wiederholt ihre Unzufriedenheit mit dieser Situation zum Ausdruck, obwohl sie befürchtete, entlassen zu werden oder ihren Arbeitsplatz zu gefährden.

Nach der Festnahme wurde der Mann dem Gericht für Gewalt gegen Frauen Nr. 3 in Málaga zur Verfügung gestellt, das ihn vorläufig aus der Untersuchungshaft entließ. Nach Angaben des Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) wurde der Fall an das Dekanat zur Weiterleitung an das Juzgado de Instrucción Nr. 5 verwiesen, das ursprünglich mit diesem Fall befasst war.