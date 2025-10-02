Ryanair eröffnet in diesem Winter neun Strecken am Flughafen Malaga

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Die Billigfluggesellschaft Ryanair baut ihre Verbindungen zum und vom Flughafen Malaga aus. Zwar hat Ryanair mehrere Mittelstreckenflughäfen in Spanien nicht mehr angeflogen, was sie auf die Erhöhung der Aena-Steuern zurückführt, doch die Stärke der Costa del Sol hat das multinationale Unternehmen dazu veranlasst, neun Strecken für den Winter einzurichten.

Zwei davon sind zu 100 % neu: Pardubice in der Tschechischen Republik und Bratislava (Slowakei), was ein Engagement für aufstrebende Ziele in Osteuropa darstellt. Sieben weitere: Ostrava und Brünn (ebenfalls in der Tschechischen Republik), Lübeck und Münster (Deutschland), Stockholm Västeras (Schweden), Teesside (England) und Warschau (Polen) waren Strecken, die nur im Sommer angeboten wurden und nun auch in der Wintersaison angeboten werden.

Darüber hinaus bietet Ryanair zusätzliche Flüge auf beliebten Strecken wie Kopenhagen, Dublin, Fez und Mailand an, um nur einige zu nennen. Diese neuen Strecken und Frequenzen werden die Kapazität von Ryanair in Malaga während der Wintersaison um 7 % erhöhen.

Frequenzen

Die wöchentlichen Frequenzen der neuen Strecken in diesem Winter sind im Einzelnen: Bratislava (4 Frequenzen); Brno (2); Lübeck (2); Münster (2); Ostrava (2); Pardubice (2); Stockholm V. (2); Teesside (2) und Warschau (6). Der Winterflugplan 2025/2026 von Ryanair bietet in Malaga insgesamt 83 Strecken an.

Das Flugprogramm für diese Monate wird größtenteils mit den 15 Flugzeugen durchgeführt, die die Fluggesellschaft in Málaga stationiert hat, was eine Investition von 1.500 Millionen Dollar und mehr als 6.800 direkte und indirekte Arbeitsplätze bedeutet, wie das Unternehmen heute auf einer Veranstaltung mit dem Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, der Vertreterin der andalusischen Regierung, Patricia Navarro, dem Präsidenten der Provinzregierung, Francis Salado, und dem Flughafendirektor, Pedro Bendala, mitteilte.