Schiff nach Málaga abgeschleppt, das mit 17 Personen an Bord zehn Tage lang im Meer trieb

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 28. November 2025 Teilen

Der Hafen von Málaga hat seit Donnerstag ein Handelsschiff aufgenommen, das seit zehn Tagen in internationalen Gewässern trieb, weil es vermutlich vom Eigner aufgegeben worden war, und das von der Seenotrettung gerettet werden musste. Es handelt sich um die Marine I, ein unter der Flagge Panamas fahrendes Schiff, das sich in internationalen Gewässern im Bereich der Straße von Gibraltar befand und ohne Trinkwasser, Lebensmittel und Treibstoff trieb. An Bord befanden sich 17 Besatzungsmitglieder, die in den letzten Tagen unter mangelnder Versorgung und einigen Pannen leiden mussten, die ihre Sicherheit gefährdeten.

Nach Angaben von Quellen des Hafens von Málaga und der Seenotrettung, die von dieser Zeitung konsultiert wurden, hat die Generaldirektion der Handelsmarine zusammen mit ihrem marokkanischen Pendant nach mehrtägiger Beobachtung beschlossen, das Schiff zur Sicherheit des Schiffes und der Besatzung abzuschleppen, da es weder Vorräte noch Proviant hatte. Einem Schlepper gelang es, das Schiff am Donnerstag zu bergen. Es befindet sich nun sicher im Hafen von Málaga. Laut der Website Vesselfinder, einem Echtzeit-Schiffsortungsprogramm, erreichte es den Hafen von Málaga um 23.54 Uhr. Dank der Professionalität aller an der Operation Beteiligten ist das Schiff ohne Zwischenfälle im Hafen angekommen, und alle Besatzungsmitglieder sind in guter Verfassung.

Nun stellt sich die Frage, was mit dem Schiff und seiner Besatzung geschehen wird und ob die Reederei das Schiff übernehmen wird. Die Marine I ist ein 1994 gebautes Schiff unter der Flagge Panamas. Es ist 105 Meter lang, hat eine Tragfähigkeit von 5.811 Tonnen und eine Gesamtladekapazität von 3.978 BRZ («Bruttoraumzahl», ein Maß für die Kapazität eines Schiffes, das das Volumen aller Innenräume des Schiffes angibt). Das Schiff wurde mehrmals umbenannt und gehört Berichten zufolge einem Unternehmen aus Dubai. Es wird nun versucht, die Eigentümer ausfindig zu machen, um herauszufinden, ob sie sich um ihre Arbeiter und die Kosten und Verbindlichkeiten des Schiffes kümmern werden. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) war über den Einsatz informiert und hatte vor der Notlage der Besatzung an Bord gewarnt.