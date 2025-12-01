«Selbstständige im Würgegriff»: Mehr als tausend Menschen protestieren in Málaga

Nuria Triguero Málaga Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Die Selbstständigen sind es nicht gewohnt, zu demonstrieren: Die Verpflichtungen, die sie auf ihren Schultern tragen, lassen ihnen keine Zeit. Aber die Geduld dieser Gruppe angesichts ständig steigender Steuern und Kosten ist jetzt so erschöpft, dass sie sich organisiert haben, um am Sonntag auf die Straße zu gehen, in 21 Städten gleichzeitig, um gegen den «Würgegriff» zu protestieren, in dem sie sich befinden, und um «menschenwürdige Arbeitsbedingungen» und ein Niveau des sozialen Schutzes zu fordern, das zumindest an das der Angestellten heranreicht. Organisiert von der Plattform für die Würde der Selbstständigen zogen in Málaga mehr als tausend Menschen durch die Straßen des historischen Zentrums und riefen «Selbstständige sind in den Würgegriff genommen, genug ist genug» und «Ohne Selbstständige gibt es keine Beschäftigung». Viele waren schwarz gekleidet und trugen rote Handschuhe: ein symbolisches Outfit, um die Qualen zu symbolisieren, die viele Selbstständige durchmachen.

Der Protest begann um 11 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Rathaus von Málaga, gefolgt von einem Marsch durch die Straßen des Stadtzentrums, der um 12.30 Uhr auf der Plaza de la Merced mit der Verlesung eines Manifests endete. Mit kaum hörbarer Stimme rief die Sprecherin der Plattform: «Wir sind die Selbstständigen, wir sind das Herz, das in jedem Viertel und in jeder Stadt schlägt. Aber heute ist dieses Herz verwundet und sagt: Genug ist genug. Wir haben das Risiko auf uns genommen, wir haben uns angestrengt, aber das System hat sich von uns abgewandt. Heute erheben wir unsere Stimmen, vereint in einem einzigen Schrei nach Würde.

Ansprüche

Die Repräsentantin der Plattform listete die Forderungen des Kollektivs auf, die zahlreich sind: niedrigere und an das reale Einkommen angepasste Sozialbeiträge; ein «echtes» Arbeitslosengeld, das nicht 90 % der Antragsteller ausschließt, wie es derzeit der Fall ist; Befreiung von der Mehrwertsteuer bis zu 85.85.000 Euro; dass der Staat aufhört, sie als «Steuereintreiber» zu missbrauchen; Ersatz durch reduzierte Beiträge bei Krankheit, Mutterschaft oder Familienpflege; das «Recht auf Trauer»; eine einzige Anlaufstelle, um den bürokratischen Aufwand zu verringern; sofortiger 100-prozentiger Abzug aller Werkzeuge und Technologien und strikte Trennung von Geschäfts- und Privatvermögen, damit kein Selbständiger mehr Gefahr läuft, sein Familienheim zu verlieren.

Unter den Beifallsbekundungen für diese Forderungen waren Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten, darunter auch Familien mit Kindern. Einige kamen aus benachbarten Provinzen wie Córdoba und Granada. Bevor sie die Kundgebung auflösten, kündigten sie an, dass sie auch bei künftigen Demonstrationen ihre Stimme erheben würden. «Wir sind die Kraft, die jeden Morgen die Fensterläden öffnet. Wir sind es, die Risiken eingehen und Arbeitsplätze schaffen. Wir fordern keine Privilegien, wir fordern Würde, Gerechtigkeit und gesunden Menschenverstand», rief die Sprecherin des Kollektivs.