Sieben Malagueños des Jahres für ihr Talent und ihre Leistungen ausgezeichnet

Sieben herausragende Persönlichkeiten aus der Provinz Málaga wurden am Donnerstag bei der sechsten Verleihung der Malagueños del Año (Malagueños des Jahres) geehrt. An der von SUR und Unicaja gemeinsam organisierten glanzvollen Gala im Konferenzzentrum Palacio de Ferias y Congresos in Málaga-Stadt nahmen mehr als tausend Personen teil, darunter Vertreter regionaler und lokaler Institutionen.

Die Journalisten Ana Barreales und Alberto Gómez moderierten die Zeremonie, während ihre Kollegen die Preise in den Kategorien Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Karriere überreichten, mit denen Talente und verwirklichte Träume ausgezeichnet werden.

Antonio Mediato, Gründer und CEO des Klimatisierungsunternehmens Airzone, bekräftigte mit der Auszeichnung in der Hand sein Engagement, «europäischer» zu werden. «Wir wollen es hier in Málaga tun, das mit seinen Nuancen fast alles hat, was ein europäisches Unternehmen braucht, um von hier aus zu arbeiten», sagte er und fügte hinzu, dass Airzone zwar «reif» ist, mit einer fast 30-jährigen Geschichte, aber immer noch den Geist eines «Start-ups» mit neuen Initiativen hat.

Antonia Gutiérrez nahm den Forschungspreis mit den Worten entgegen: «Ich hoffe, dass es der Wissenschaft bald gelingt, die Alzheimer-Krankheit zu einer schlechten Erinnerung zu machen». In ihrer herzlichen und persönlichen Rede erinnerte sie die Zuhörer daran, dass «Erinnerungen der größte Schatz sind, den wir haben» und dass dieser Preis nun Teil ihres eigenen Erinnerungsmosaiks sein wird.

In der Kategorie Gesellschaft würdigte die SUR Carlos García-Galán, der erklärte, dass «der Mond im nächsten Jahrzehnt unser Testgelände für die Reise zum Mars sein wird». «Wenn wir einen Menschen auf den Mars schicken, werden wir Generationen von Menschen aus der ganzen Welt brauchen - aus Torre, aus Velez... Daran müssen wir denken, wenn wir uns auf diese neue Mission begeben», sagte er.

Basketballtrainer Ibon Navarro wurde zum Malagueño des Jahres in der Kategorie Sport gewählt, nicht ohne die Bemühungen seiner Spieler zu würdigen. «Gewinnen ist nie einfach und was wir in diesen drei Jahren erreicht haben, erst recht nicht. Ohne den Einsatz, den Schweiß und das Engagement der Spieler wäre nichts möglich gewesen», sagte er.

Der Musiker Delaossa verteidigte in seiner aufrichtigen und eindringlichen Rede Málaga als Stadt der Menschen: «Die Gentrifizierung verändert die Viertel, treibt die Preise in die Höhe, verdrängt die Bewohner aus ihren Häusern und verwässert die Traditionen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Stadt zu einer Kulisse wird: Málaga hat eine Seele, Wurzeln und einen Akzent, und das ist nicht verhandelbar». Er beschrieb seine Heimatstadt als «eine Stadt, die nicht um Erlaubnis bittet, so zu sein, wie sie ist» und versprach, weiterhin für ihre Werte zu kämpfen.

Bei der Entgegennahme des Preises für seine berufliche Laufbahn rief Paco Ávila dazu auf, junge Menschen «zum Wettbewerb» zu erziehen, und hob den sozialen Wert des Unternehmertums hervor. Er dankte seinen Eltern, Freunden und Geschäftspartnern und fügte hinzu: «Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen».

Der letzte Preis, der ihre sportliche Karriere würdigt, wurde Carolina Navarro überreicht, die ihn ihren Eltern und Geschwistern widmete. «Ich mag viele Titel gewonnen haben, aber das Wichtigste ist immer der Mensch. Ich bin vier oder fünf Stunden am Tag eine Sportlerin, aber was bleibt, ist der Mensch. Meine größte Errungenschaft ist die angepasste Padelschule Palas Para Todos. Wir haben 80 Jungen und Mädchen im Club Mediterráneo. Wir arbeiten daran, sie durch den Sport zu integrieren».

In ihren Eröffnungsreden hoben die regionale Wirtschaftsministerin Carolina España, der stellvertretende Regierungsbeauftragte Javier Salas, der Leiter der Provinzbehörde Francisco Salado und der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, den SUR als Beispiel für eine «ernsthafte, kritische und rigorose» Presse für die Entwicklung demokratischer Gesellschaften hervor und lobten die Gewinner als Beispiele für die Dynamik der Provinz.

Die Gala wurde mit einer Rede von SUR-Direktor Manolo Castillo eröffnet, der sagte, dass die Aufgabe einer Zeitung nicht nur darin bestehe, Nachrichten zu berichten, sondern auch «die Menschen zu verstehen, den Puls der Gemeinschaft zu fühlen und ihre Wahrheit zu verteidigen, auch wenn diese Wahrheit unbequem ist». Er rief dazu auf, Spaltung und Polarisierung zu überwinden, damit die Gesellschaft «dringende Probleme wie den Zugang zu Wohnraum und Transportmitteln lösen kann. Niemand in Málaga darf sich ausgeschlossen fühlen».

Die in Venezuela geborene und jetzt in Málaga lebende Sängerin Georgina beendete die Gala mit Eternos, einem Stück aus ihrem im nächsten Jahr erscheinenden Album, und würdigte den kürzlich verstorbenen Robe Iniesta von Extremoduro mit einem seiner bekanntesten Lieder: La Vereda de la Puerta de Atrás.