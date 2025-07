Sprengstoffexperten werden in Málaga wegen eines verdächtigen Koffers und einer Waffe in einem Auto verständigt

Juan Cano Málaga Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Alarm im Stadtviertel La Virreina in Málaga, nachdem ein Auto mit einer Waffe und einem verdächtigen Koffer entdeckt wurde. Die Sicherheitskräfte sperrten das Gebiet ab und mobilisierten die Sprengstoffentschärfer (Tedax) der Nationalpolizei, die das Fahrzeug untersuchten und den Koffer öffneten, in dem sich nur Werkzeug befand.

Alles begann am Mittwoch, den 23. Juli, gegen fünf Uhr nachmittags, als eine Streife der örtlichen Polizei einen auf dem Bürgersteig geparkten grauen Audi Q7 mit ukrainischen Kennzeichen vorfand. Die Beamten überprüften die Datenbank ergebnislos auf verdächtige Hinweise.

Anderthalb Stunden später kamen die örtlichen Polizeibeamten erneut an der Stelle vorbei und stellten fest, dass das Auto genau an der gleichen Stelle stand, so dass sie anhielten, um dies zu melden, und einen Abschleppwagen anforderten. Als sie sich näherten, um den Strafzettel an der Windschutzscheibe zu hinterlassen, bemerkten sie, dass neben dem Fahrersitz eine Waffe und ein verschlossener Koffer lagen.

Angesichts dessen wurde beschlossen, das Gebiet abzusperren und die Nationalpolizei zu benachrichtigen, die zunächst eine Inspektion mit Spürhund auf Sprengstoff und Drogen durchführte. Obwohl das Ergebnis negativ war, wurden auch die Sprengstoffspezialisten (Tedax) hinzugezogen, die das Innere des Fahrzeugs durchsuchten und den Koffer gemäß den Protokollen für verdächtige Fälle entfernten.

Nach Angaben dieser Zeitung wurde in dem Koffer nur Werkzeug gefunden, obwohl die Polizei noch die Identität der Waffe und des falsch geparkten Fahrzeugs untersucht. Die Insassen des Fahrzeugs konnten bisher weder ermittelt noch identifiziert werden.