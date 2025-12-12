Weihnachtstour von Krippe zu Krippe in der Stadt Malaga

Juan Soto Malaga Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Weihnachten in Málaga ist gleichbedeutend mit Lichtern und Musik in der Calle Larios, Videomapping an der Kathedrale und Kunsthandwerkerständen im Park. Aber es ist auch die perfekte Zeit für einen Rundgang zu den verschiedenen Krippen, die die Stadt schmücken. In diesem Jahr gibt es in Málaga mehr als 70 Krippen, von den klassischen Krippen in der Kathedrale oder im Rathaus bis hin zu den populäreren Krippen wie La Mosca oder Carretera de Cádiz. Alle haben ihren eigenen Charme und einzigartige Besonderheiten, die einen Besuch lohnen.

Eine der spektakulärsten wurde am vergangenen Wochenende im Patio de Banderas des Rathauses von Málaga enthüllt. Die städtische Krippe ist klassisch, monumental und hat mehr als 400 Figuren und Details mit Bezug zu Málaga. Sie nimmt eine Fläche von 150 Quadratmetern ein und stellt die verschiedenen biblischen Szenen in chronologischer Reihenfolge dar. In diesem Fall beginnt es mit einer großen Meereslandschaft in einem bescheidenen Viertel am Meer, mit einem Fischverkäufer und einem Zimmermann, der ein Fischerboot repariert. Sowohl Erwachsene als auch Jugendliche können sich an der Krippe erfreuen, die von zehn Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags und von 17 Uhr bis 21 Uhr besucht werden kann.

Ein weiterer Klassiker ist die in der Kathedrale von Málaga zu besichtigen. Sie nimmt eine Fläche von 70 Quadratmetern ein und enthält rund 400 Figuren. Sie befindet sich auf der Chorempore der Kathedrale und wird vom Krippenverein «La Alcazaba» aus Málaga aufgestellt. Etwa ein Viertel der Figuren und Szenen, die die Krippe umfasst, sind neu, wie z. B. die Flucht nach Ägypten, mit Figuren, die ausschließlich für diesen Moment geschaffen wurden, wie die Maler der Fresken, der Maurer, der mit dem Lot misst, oder die Architekten, die die Pläne prüfen.

Eine weitere spektakuläre Krippe, die einen Besuch wert ist, befindet sich am Sitz der Diputación Provincial, im Stadtteil Carretera de Cádiz. Der Krippenbauer Diego Alonso aus Málaga hat in Zusammenarbeit mit Juan Francisco Moreno eine interaktive Krippe mit 1.900 Figuren und einzigartigen Ecken der Provinz geschaffen. In diesem Jahr bietet sie ein neues Terrain mit einigen Neuerungen, wie der Tajo-Brücke in Ronda und vier Springbrunnen.

Aber es gibt noch viele mehr: das im Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares, das im Viertel La Mosca, im Museo de la Aduana, das im Museo del Vídrio.... Sie alle sind es wert, in diesen Weihnachtsspaziergang einbezogen zu werden.

Die bereits erwähnte Krippe La Mosca stammt aus dem Jahr 1992 und befindet sich nörlich von El Palo. Die Krippe ist 22 Meter lang und fünf Meter breit und besteht aus insgesamt 2.000 Figuren. Sie ist biblischen Szenen nachempfunden und entstand, als ein Einwohner, Félix Trujillo, einen natürlichen Standort entdeckte, der es der Krippe ermöglichte, einen Teil der Felsen am Berghang zu integrieren. So wurde sie zu einem Wahrzeichen, bei dem die Kinder über die Anzahl der beweglichen Elemente staunen.

Das Museum für Kunst und Brauchtum der Stiftung Unicaja auf der Plaza Camas, das ebenfalls von dem Kunsthandwerker Enrique Haro geschaffen wurde, zeigt dieses Jahr eine einzigartige Krippe, die von zehn Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags und von vier bis sieben Uhr besichtigt werden kann, außer an Feiertagen, an denen es nachmittags geschlossen ist.

Den von der Stadt Málaga herausgegebene Krippenführer, aus dem sämtliche öffentlich zugängliche Weihnachtskrippen samt der Öffnungszeiten verzeichnet sind, finden Sie unter diesem Link.