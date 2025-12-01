Zeitung SUR zieht um auf die Plaza Félix Sáenz im Zentrum von Málaga

SUR Málaga Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Ausnahmsweise sind wir die Nachrichten. Es ist ungewöhnlich, dass eine Zeitung über sich selbst sprechen muss, aber es gibt Momente im Leben eines Mediums, die Teil der Biografie sind, die sie mit ihren Lesern teilt. Momente, die nicht ignoriert werden können, weil sie erklären, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Heute zieht die SUR von ihrem derzeitigen Standort in der Avenida Doctor Marañón, gegenüber dem Stadion La Rosaleda, an die Plaza de Félix Sáenz im Zentrum von Málaga um. Dieser neue Sitz symbolisiert den Geist, mit dem die Zeitung ihrer Zukunft entgegensieht: Nähe, Präsenz und direkte Verbindung mit den Lesern und Quellen.

Seit sie 1937 in kleinen Räumen in Martínez Campos zu drucken begann, ist die SUR im Zuge des Wachstums Málagas und des Wandels der Branche schon zweimal zuvor umgezogen. Zunächst in die Alameda de Colón und seit 1974 in den Hauptsitz von Martiricos, wo sich die Zeitung vorbildlich an alle Veränderungen der Medien angepasst und ihre Führungsrolle in der Provinz behauptet hat und von wo aus sie über alle wichtigen Ereignisse der letzten Jahrzehnte, aber auch über die kleinen Geschichten, die das Leben verändern, berichtet hat.

Vergrößern Marilú Báez

Tausende von Schülern haben den Hauptsitz in der Avenida Doctor Marañón besucht und waren neugierig, eine Druckmaschine in Betrieb zu sehen, jede Nacht fuhren Lieferwagen in die ganze Provinz, und der Sprung vom Papier- zum Digitalzeitalter wurde mit der Entschlossenheit bewältigt, immer nah am Leser zu sein. Denn der Beruf verändert sich, und SUR mit ihm.

Heute verfügt die Zeitung über die größte Leserschaft in ihrer Geschichte: Hunderttausende von täglichen Nutzern auf ihrer Website, eine solide Basis von digitalen Abonnenten und eine führende Präsenz in den sozialen Netzwerken, die es ihr ermöglicht hat, mit neuen Generationen in Kontakt zu treten. Hinzu kommt eine intensive Veranstaltungsaktivität, die die Beziehung zu Málaga über die Seiten und Bildschirme hinaus erweitert und die Zeitung in einen Raum für kulturelle, politische und soziale Begegnungen verwandelt hat.

Modernisierungsstrategie

Der Umzug ist Teil der Modernisierungsstrategie des Verlags Vocento, die darauf abzielt, die Veränderungen in der Branche zu antizipieren. Der Verkauf des Martiricos-Gebäudes an HM Hospitales ist ein Bekenntnis zu einem agileren Modell, das besser an das digitale Ökosystem angepasst ist. Auf dem Gelände soll ein großes Gesundheitszentrum entstehen, das für 2028 geplant ist.

Vom neuen SUR-Hauptsitz im historischen Félix-Sáenz-Gebäude aus werden die Inhalte der kommenden Jahre in einem Umfeld entstehen, das es uns ermöglicht, mehr denn je im täglichen Herzschlag Málagas präsent zu sein. Veränderungen zwingen uns immer dazu, neu zu denken, uns anzupassen und zu verbessern. Das hat SUR in seiner ganzen Geschichte getan, und dieser Schritt ist keine Ausnahme. In einer Zeit, die von Herausforderungen wie der künstlichen Intelligenz, der Vervielfältigung von Formaten und der Notwendigkeit, das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden, geprägt ist, bekräftigt die Zeitung ihr Ziel: zuverlässige, pluralistische und nützliche Informationen für die Menschen in Málaga anzubieten.

Dieser Umzug ist nicht nur eine Adressänderung, sondern auch eine Erklärung für die Zukunft. SUR war, ist und wird auch weiterhin die Zeitung von Málaga sein.