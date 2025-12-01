Sur Deutsche

Der Brand in der Nähe des Justizpalastes von Málaga. SUR
Brände

Zwei Autos fangen in Málaga Feuer und verursachen starken Rauch: eines neben dem Gericht und eines in El Limonar

Der erste Autobrand hat etwa 100 Quadratmeter Buschland und einen Baum in Mitleidenschaft gezogen

María José Díaz Alcalá

Málaga

Montag, 1. Dezember 2025

Am Sonntag gerieten im Abstand von nur zwei Stunden zwei Autos in Málaga in Brand. Das erste Feuer brach in einem Auto in der Calle Fiscal Luis Portero García im Viertel Teatinos aus und verursachte eine große Rauchsäule. Nach Angaben von Zeugen ist das Fahrzeug verbrannt und hat etwa 100 Quadratmeter Buschland in Mitleidenschaft gezogen, obwohl keine Verletzten zu beklagen sind. Der zweite Brand ereignete sich in der Avenida Camarón de la Isla, im Stadteil El Limonar.

Gegen 2.15 Uhr gingen bei der Notrufzentrale etwa fünfzehn Anrufe ein, in denen gemeldet wurde, dass ein Fahrzeug vor dem Gerichtsgebäude von Málaga aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sei und eine starke Rauchentwicklung verursacht habe. Zeugen warnten auch, dass die Flammen auf andere Autos übergreifen könnten. Die Leitstelle mobilisierte sofort die örtliche Polizei von Málaga, die Feuerwehr und die Gesundheitsdienste.

Bei ihrem Eintreffen löschten die Feuerwehrleute das Feuer, das das gesamte Fahrzeug und etwa 100 Quadratmeter um das Fahrzeug herum verbrannte, wobei auch ein Teil der Vegetation verbrannte. Der Notruf 112 meldete, dass keine medizinischen Ressourcen mobilisiert wurden, während die Feuerwehr sagte, dass der Fahrer des Autos wegen einer Angstkrise behandelt werden musste.

Gegen viertel nach vier am Nachmittag gingen bei der Notrufnummer erneut mehrere Meldungen über ein brennendes Fahrzeug in der Fortsetzung des Camino de los Almendrales im Stadtteil El Limonar ein. Die Feuerwehr und die örtliche Polizei wurden an den Ort des Geschehens gerufen. Zurzeit gibt es keine Berichte über betroffene Personen.

