Ausstellungen in den Ställen und Künstlerresidenz: ein Landgut in Marbella wird zum Kunstlabor

Emma Pérez-Romera Marbella Samstag, 13. Dezember 2025 | Aktualisiert 10:28h.

Von außen sieht es aus wie eine gewöhnliche Finca, ein weißes Haus am Rande von Marbella, umgeben von Grün. Aber im Inneren ist alles anders. In den alten Ställen, sogar in der ehemaligen Kapelle, befindet sich Kunst, und in den Zimmern leben Künstler, die abseits von Lärm und Hektik arbeiten.

Marbella erweitert seinen Platz auf der Landkarte der zeitgenössischen Kunst mit Reiners Contemporary Art, einem hybriden Projekt zwischen Galerie, Künstlerresidenz und Denkzentrum, das sich vor einem Jahr auf der Finca Las Tinajas niedergelassen hat. Ein Modell, das sich vom traditionellen Konzept der „White Cube Kunstgalerie« entfernt und auf langwierige Prozesse, kuratorische Begleitung und eine enge Beziehung zwischen Künstlern, Kuratoren und Sammlern setzt.

Flor Reiners, brasilianische Kunsthistorikerin und Unternehmerin, die ihre Karriere in Deutschland und Brasilien als Beraterin für Museen und Privatsammlungen aufgebaut hat, leitet dieses Projekt. Sie kam aus familiären Gründen nach Marbella. „Als ich mich gerade eingelebt hatte, war es schwierig, von hier aus Museen zu beraten. Ich dachte, dass es mit meinen Kontakten sinnvoll sein könnte, einen Ausstellungsraum zu eröffnen und mit Künstlern zu arbeiten«, erklärt sie.

Sie verfolgte damit zwei Ziele: den kulturellen Austausch zwischen Andalusien, Europa und Lateinamerika zu stärken und Künstlern ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Werke in Ruhe und mit Zeit und Dialog entwickeln können.

Die Galerie-Residenz ist nach vorheriger Terminvereinbarung zugänglich. Besucher, Sammler, Innenarchitekten, Kuratoren oder Kunstliebhaber erhalten eine geführte und personalisierte Tour. „Ich brauchte einen besonderen, intimen Raum. Der Sammler möchte das Werk studieren, es verstehen und darüber sprechen. Diese Diskretion ist Teil des Projekts«, betont Reiners.

Der Austausch als Dreh- und Angelpunkt

Das Anwesen, das sich selbst mit Wasser und Energie versorgt, entfaltet sich wie ein Ökosystem für die Schöpfung. Das Gebäude, das früher als Pferdestall diente, fungiert heute als Hauptausstellungsraum, die Kapelle, die mit Elementen des brasilianischen Barocks und andalusischen Details neu interpretiert wurde, beherbergt eher experimentelle Ausstellungen. Mediterrane Gärten, Tonkrüge, Zypressen und eine dichte Vegetation vervollständigen eine Landschaft, die auch als Inspirationsquelle dient.

Die ehemaligen Ställe wurden in Ausstellungsräume umgewandelt. E.Pérez-Romera.

Je nach Art des Projekts wohnen die Künstler auf dem Landgut selbst oder in einer Wohnung in Monda. Reiners finanziert den Aufenthalt, stellt Materialien zur Verfügung und aktiviert ein Kontaktnetz, das den Künstlern den Dialog mit Kuratoren, Lehrern, Galeristen und anderen Künstlern in der Region ermöglicht.

Flor Reiners begleitet Fabio Baroli, einen brasilianischen Künstler, der in Marbella seine zweite Serie über Andalusien entwickelt. Während er sich in der ersten Phase mit der lokalen Vegetation in Verbindung mit dem Amazonas-Regenwald beschäftigte, vertieft er sich nun in eine eher intellektuelle Recherche: Stillleben, Licht und Schatten, inspiriert vom andalusischen Barock, aber mit zeitgenössischen Elementen. Die ersten Werke werden nach Düsseldorf und São Paulo reisen.

Der Austausch funktioniert in beide Richtungen. Reiners begleitet auch ihre andalusischen Künstler, wie den aus Estepona stammenden Quiñones, einen der herausragendsten ihres Programms, auf internationalen Tourneen. „Sein Werk handelt von der Costa del Sol, von der Architektur des Vergnügens, von Zeit und Nostalgie«, erklärt sie. Zusammen mit einer externen Kuratorin, Mariela Franzoni, hat die Galeristin daran gearbeitet, seine Laufbahn zu konzeptualisieren und ihn in neuen Märkten zu positionieren. Sie kündigt an, dass „Quiñones in Kürze auf Messen in New York, Miami und voraussichtlich auch auf der Arco Lisboa vorgestellt wird«.

Eine neue Form der Beziehung

Für Reiners gehört das traditionelle Galeriemodell der Vergangenheit an. „Die Pandemie hat einen globalen Trend beschleunigt: längere Aufenthalte, hybride Räume und Sammler, die den kreativen Prozess begleiten möchten. Heute ist der Kauf nicht mehr impulsiv. Ab 3.000 Euro möchte der Sammler ins Gespräch kommen, verstehen und sich beraten fühlen. Man muss erklären, begleiten, Sicherheit geben. Ein Kunstwerk ist für das ganze Leben, man sieht, wie sich die eigene Familie weiterentwickelt«, sagt er.

Ihr Rat an Käufer ist klar: „Wählen Sie Künstler Ihrer Generation, um mit ihnen zu wachsen, denn die Beziehung ist langfristig. Meine Künstler sind meine Partner. Die Galerie wächst mit ihnen und sie mit der Galerie. Es ist eine gemeinsame Arbeit«, sagt sie.

Der internationale Trend geht in Richtung Vielfalt: Es gibt nicht mehr einen exklusiven Vertreter für jeden Künstler, sondern Künstler mit mehreren Vertretern, punktuelle Kooperationen und Werke, die weniger transportiert werden, um Verschleiß zu minimieren und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang verteidigt Reiners „einen Standard technischer und konzeptioneller Exzellenz. Aus meinen Händen oder denen meiner Künstler kommen nur exzellente Werke. Qualität ist die Grundlage dafür, dass sich ein Sammler mit ihnen identifizieren kann«, versichert sie

Reiners' persönliche Geschichte, die damit begann, dass sie Werke von Kommilitonen an der deutschen Universität verkaufte, ein Unternehmen leitete, das Museen in Brasilien wiederbelebte, und sich dafür einsetzte, jungen Menschen Kunst näherzubringen, prägt ihr aktuelles Projekt.

Seit etwas mehr als sechs Jahren nimmt Reiners Contemporary Art an Messen wie Arco Lisboa oder SWAB Barcelona teil, präsentiert institutionelle Ausstellungen und unterhält ein stabiles Programm mit brasilianischen und andalusischen Künstlern.

Ihre größte Genugtuung, so Flor, ist es, «wenn ein Künstler nach Andalusien kommt, sich von der Region inspirieren lässt und sein Werk auf anderen Märkten Aufmerksamkeit erregt. Ich fühle mich als Vertreterin dieser Region. Auf meiner Website und auf Instagram zeige ich immer andalusische Objekte. Ich bin stolz darauf, diesen Raum für Sammler zu öffnen und den Zugang zur Kunst zu demokratisieren».