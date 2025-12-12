Sur Deutsche

Marbella se queja
Schüsse bei Polizeieinsatz

Bande von Kriminellen schießt bei Einsatz in Marbella auf die Polizei

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer laufenden Operation, und es wurden keine Verletzten gemeldet

María José Díaz Alcalá

Marbella

Freitag, 12. Dezember 2025

Beamte der Nationalpolizei wurden am frühen Freitagmorgen in einem Waldgebiet in Marbella von einer Verbrecherbande, die erkannt hatte, dass sie hinter ihnen her war, durch Schüsse zurückgeschlagen. Wie die Provinzpolizei mitteilte, wurden keine Verletzten gemeldet.

Der Notruf 112 Andalucía erhielt kurz vor neun Uhr einen Anruf, in dem auf Schüsse in einem Waldstück in der Nähe der Ricmar-Siedlung hingewiesen wurde. Von der Leitstelle wurde dieser Zeitung mitgeteilt, dass die Nationalpolizei alarmiert wurde.

Die Polizei hat erklärt, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme im Rahmen einer laufenden und geheimen Untersuchung handelt, weshalb sie keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben hat.

