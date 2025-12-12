Bande von Kriminellen schießt bei Einsatz in Marbella auf die Polizei

María José Díaz Alcalá Marbella Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei wurden am frühen Freitagmorgen in einem Waldgebiet in Marbella von einer Verbrecherbande, die erkannt hatte, dass sie hinter ihnen her war, durch Schüsse zurückgeschlagen. Wie die Provinzpolizei mitteilte, wurden keine Verletzten gemeldet.

Der Notruf 112 Andalucía erhielt kurz vor neun Uhr einen Anruf, in dem auf Schüsse in einem Waldstück in der Nähe der Ricmar-Siedlung hingewiesen wurde. Von der Leitstelle wurde dieser Zeitung mitgeteilt, dass die Nationalpolizei alarmiert wurde.

Die Polizei hat erklärt, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme im Rahmen einer laufenden und geheimen Untersuchung handelt, weshalb sie keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben hat.