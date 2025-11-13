Marbella prüft die Einführung einer VAO-Busfahrspur

José Carlos García Marbella Donnerstag, 13. November 2025 Teilen

Die Überlegungen basieren auf der Notwendigkeit, den Straßenverkehr im Zentrum von Marbella und in einigen Bereichen von San Pedro Alcántara zu verbessern, insbesondere im Sommer, wenn die Verkehrsdichte am höchsten ist, aber die Stadtverwaltung will keinen Fehler begehen. Dies erklärt, warum die Regierung von Marbella das Projekt zur Einführung der sogenannten VAO-Busfahrspuren, das sind Fahrspuren, die nur von Bussen und Fahrzeugen mit hoher Auslastung (VAO) befahren werden dürfen, d. h. von Fahrzeugen, die ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.500 kg nicht überschreiten und mit einer festgelegten Mindestanzahl von Personen besetzt sind.

Diese Fahrspuren können auch für einzelne Fahrer wie Taxis, Motorräder oder PKWs mit der Plakette CERO sowie für Menschen mit Behinderung freigegeben werden, je nachdem, was letztendlich festgelegt wird, denn schließlich ist das Ziel nichts anderes als einen flüssigen Verkehr zu gewährleisten. Bevor jedoch eine Entscheidung getroffen wird, will die Stadtverwaltung zunächst einen etwa zweimonatigen Test durchführen, um die für die Entscheidung notwendigen Daten zu erhalten, wie der Stadtrat für Verkehr, Félix Romero erklärte.

Die Stadtverwaltung sucht nach einem Gebiet für den Test, in dem das Risiko einer Verkehrsüberlastung geringer ist als in der Avenida Ricardo Soriano

Ursprünglich wollte die von Romero geleitete Behörde den Test zu dieser Jahreszeit durchführen, und zwar dort, wo die meisten Autofahrer hinschauen: auf der Avenida Ricardo Soriano. Aber „aus Vorsicht« hat der Stadtrat dies verworfen. „Es ist riskant, in der Vorweihnachtszeit Tests auf einer Straße durchzuführen, die zwar derzeit nicht so stark befahren ist, wie im Sommer, aber wo die Möglichkeit besteht, dass es zu Staus auf dieser Straße kommt, wenn der Test nicht gut verläuft«, erklärte der Stadtrat.

Ein Test vor der Entscheidung

Die Abteilung für Verkehr des Rathauses in Marbella sucht nach einem anderen Stadtteil, in dem die Tests durchgeführt werden können, aber die Suche beschränkt sich auf Orte in Marbella, an denen ähnliche Umstände wie auf der Avenida Ricardo Soriano herrschen, d. h. Bereiche, in denen Busse verkehren, die aber auch andere Voraussetzungen erfüllen, wie z. B. eine hohe Anzahl von Arbeitsplätzen und die Tatsache, dass es sich um einen Verkehrsknotenpunkt handelt, von dem aus man zu anderen Orten der Stadt gelangt.

„Wir müssen uns überlegen, was wir tun können, damit der Verkehr im Sommer nicht kollabiert.»

Man werde sich also für den Punkt entscheiden, der als „am effektivsten« angesehen wird, aber „keiner möglichen Überlastung ausgesetzt ist«, die den Test zu einem Problem machen könnte. „Sobald wir den Bereich gefunden haben, müssen wir zunächst eine Verkehrsmessung durchführen und dann den Test durchführen«, fügte der Stadtrat hinzu.

Romero erklärte, dass die Stadtverwaltung dann über die notwendigen Daten verfügen werde, um zu entscheiden, „ob es sich lohnt, diese Erfahrung als realen Test auf die Ricardo Soriano zu übertragen«. Der Verkehrsstadtrat räumte ein, dass die Stadtverwaltung „darüber nachdenken muss, was zu tun ist, damit im Sommer der Verkehr nicht kollabiert«. Die Stadtverwaltung werde die VAO-Busspur aber nicht ohne eine Studie einführen, die in gewisser Weise „garantiert, dass diese Maßnahme für den Verkehr im Sommer von Vorteil sein kann«.