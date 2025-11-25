Sur Deutsche

Der Weihnachtsmarkt öffnet am 28. November seine Pforten mit mehr als 30 Ständen. Josele
Weihnachten

In der Avenida del Mar in Marbella findet ein Weihnachtsmarkt mit mehr als 30 Ständen statt

An den Ständen werden Geschenkartikel, Kunsthandwerk und Gastronomie angeboten, und das Angebot wird durch eine Bühne mit Aktivitäten und Aufführungen für alle Zielgruppen ergänzt

José Carlos García

Marbella

Dienstag, 25. November 2025

In der Avenida del Mar findet ein Weihnachtsmarkt mit mehr als 30 Ständen statt, die alle Arten von Geschenken, Kunsthandwerk und die typische Gastronomie dieser Zeit anbieten. Diese Aktivität wird von der Handelsdelegation in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Arte & Glam organisiert. Diese Initiative verwandelt diesen symbolträchtigen und zentralen Platz in Marbella in einen magischen und vertrauten Ort für Bürger und Besucher, um Weihnachten von seiner besten Seite zu erleben. Zusätzlich zu den Ständen wird es eine Bühne mit Aktivitäten und Aufführungen für alle Besucher geben, die kostenlos sind.

Minnie in der Elfenfabrik, Disco Peque mit dem Kpop Warrior, Magic Workshop mit dem Zauberer Alejandro, Disney and Friends Show, Two Elves with Lots of Elves, Dance Christmas, Harry Potter's visit, Magic with the magician Cristian Flores, Christmas Carol with Shrek, the Gift Factory, Dumbledore and McGonagall's visit and the Royal Pages Show, sind einige der Shows, die in der Vorweihnachtszeit zu sehen sein werden. Außerdem gibt es Bastelworkshops und Geschichtenerzähler.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 28. November um 19 Uhr statt, mit einem großen Fest voller Farben, Fantasie und Überraschungen für die ganze Familie. Ein zauberhafter Elfen-Entertainer wird das Publikum zusammen mit lustigen Elfen, Luftakrobaten und Stelzenläufern durch diese magische Welt führen. Tanzende Lichter, ein riesiger Schneefall und magische Seifenblaseneffekte verwandeln die Avenida del Mar in ein wahres Weihnachtsmärchen. Der Markt wird bis zum 5. Januar von 12 bis 22 Uhr geöffnet sein.

