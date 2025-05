Der verurteilte Ex-Stadtrat von Marbella, Carlos Fernandez, versucht vergeblich, nach Spanien zurückzukehren

Carlos Fernández in seinem Haus in San Juan (Argentinien), auf einem Foto von 2017.

Er hat es mehr als einmal versucht, und das Ergebnis war immer das gleiche. Nach fast 20 Jahren, von denen er die Hälfte auf der Flucht vor der Justiz verbracht hat, möchte Carlos Fernández nach Spanien zurückkehren. Aber jedes Mal, wenn er am Flughafen auftaucht, wird er von der argentinischen Polizei festgenommen.

Der Name des ehemaligen Stadtrats von Marbella steht immer noch auf dem internationalen Haftbefehl, der von Interpol aufgrund der Verfahren ausgestellt wurde, die er bei seiner Flucht während der «Malaya-Operation» vor 19 Jahren noch anhängig waren. Nachdem die örtlichen Behörden festgestellt haben, dass die Verfahren nach argentinischem Recht verjährt sind, wird Fernández freigelassen, kann aber nicht an Bord des Flugzeugs gehen. Laut zwei Schriftsätzen, die die Verteidigung des ehemaligen Ratsmitglieds beim spanischen Gerichtshof Audiencia Nacional eingereicht hat, hindert ihn diese Situation daran, nach Spanien zurückzukehren. Die argentinische Justiz hatte seine Auslieferung abgelehnt, da die Fälle, wegen denen er gesucht wurde, verjährt sind. Formal ist kein Verfahren mehr gegen ihn anhängig, aber er befindet sich immer noch in einem juristischen Kreislauf.

Fernández, der zunächst für die GIL (Grupo Independiente Liberal des frühreren Bürgermeisnter Jesús Gil) und später für die regionalistische Partido Andalucista im Stadtrat von Marbella saß, floh im Juni 2006, als die Polizei bei ihm zu Hause auftauchte. Er sollte im Rahmen der «Operation Malaya» verhaftetet werden, bei der ein Korruptionsnetz in der damals von der GIL geführten Stadt aufgedeckt wurde. Sein Aufenthaltsort blieb mehr als zehn Jahre lang unbekannt, bis er sich im September 2016 freiwillig der Polizei in der argentinischen Provinz San Juan im Westen des Landes nahe der Grenze zu Chile stellte, wo er seit einiger Zeit lebte und eine Familie gegründet hatte, nachdem er eine Argentinierin geheiratet hatte, mit der er zwei Kinder hatte.

Der ehemalige Stadtrat, der seit einiger Zeit als Coach tätig war und Politiker und Geschäftsleute in der Region beriet, wurde ins Gefängnis gesteckt, wo auch einige ehemalige argentinische Militärangehörige untergebracht waren, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Diktatur in dem südamerikanischen Land verurteilt worden waren.

Zwei Monate später wurde er aus der Haft entlassen, und nach einem langwierigen Verfahren beschloss der Oberste Gerichtshof Argentiniens (entspricht dem Obersten Gerichtshof Spaniens) im Dezember 2022, den Auslieferungsantrag der Audiencia Nacional abzulehnen, da alle Fälle, in denen die spanische Justiz ihn anklagte, verjährt seien.

Theoretisch stünde damit einer Rückkehr von Fernández nach Spanien nichts im Weg. Der Ex-Politiker hatte beschlossen, sich in seinem argentinischen Zufluchtsort zu stellen und seine Situation mit den argentinischen Behörden zu klären. Zweieinhalb Jahre später sitzt er jedoch immer noch in dem südamerikanischen Land fest und kann seine Situation nicht einmal regeln, da er immer noch keine Papiere besitzt. Obwohl er mit einer Argentinierin verheiratet ist, hat er keinen Anspruch auf die argentinische Staatsbürgerschaft, da er keine gültigen spanischen Papiere besitzt.

Laut den von seiner Verteidigung vor der Audiencia Nacional vorgelegten Unterlagen ist der Grund dafür, dass der damals ausgestellte internationale Haftbefehl in den Grenzkontrollsystemen noch aktiv ist.

Jedes Mal, wenn der ehemalige Flüchtling auf einem argentinischen Flughafen versucht, ein Flugzeug nach Spanien zu besteigen, schrillen die Alarmglocken und er wird von der argentinischen Bundespolizei festgenommen. Sobald festgestellt wird, dass seine rechtliche Situation in dem südamerikanischen Land geordnet ist und eine Auslieferung nicht mehr in Frage kommt, wird er freigelassen, darf aber das Land nicht verlassen, «da er in einer administrativen Schleife von Festnahme und Freilassung ohne wirksame Lösung gefangen ist», heißt es in einem der Dokumente, die der Audiencia Nacional von seiner Verteidigung vorgelegt wurden. Seine Verteidiger sind der Ansicht, dass es sich nicht um ein rechtliches, sondern um ein praktisches Hindernis handelt, nach Spanien zurückzukehren, um seine Situation zu regeln.

Da er keine Papiere besitzt, begibt sich Fernández mit einem von der spanischen Botschaft in Buenos Aires ausgestellten Laissez-passer zum Flughafen, der nur für einen bestimmten Tag gültig ist und ihm beim Kauf seines Tickets ausgestellt wird, wie der ehemalige Stadtrat gegenüber SUR erklärte.

Er hat es schon mehrmals versucht, und jedes Mal war das Ergebnis dasselbe. Auf dem Flughafencomputer erscheint der Haftbefehl mit dem Code Rot und er wird sofort festgenommen. In der Regel braucht die argentinische Polizei zwischen 48 und 72 Stunden, um seine Situation zu klären, und während dieser Zeit bleibt er in Haft.

Die Verteidigung versichert, dass Fernández die Absicht hat, freiwillig in Spanien zu erscheinen und sich dem noch bei der Audiencia Nacional anhängigen Verfahren zu stellen, dass ihn aber diese Situation daran hindert. Aus diesem Grund hat er den spanischen Gerichtshof um die vorläufige Aufhebung des noch geltenden Auslieferungsersuchens ersucht, «allein zu dem Zweck», ihm die Reise von Argentinien nach Spanien zu ermöglichen und so sein «freiwilliges Erscheinen» zu beschleunigen.

Die Audiencia Nacional hat bereits auf eines dieser Ersuchen geantwortet und sich geweigert, diesem nachzukommen, da sie der Ansicht ist, dass die seinerzeit ausgestellte internationale Vorladung kein Hindernis für das Erscheinen des ehemaligen Ratsmitglieds darstellt, wenn er dies wünscht.