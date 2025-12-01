Fotovoltaikanlage des Kongresspalastes in Marbella wird weitere Gebäude mit Strom versorgen

José Carlos García Marbella Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella treibt mit dem Projekt zur energetischen Umgestaltung des Messe- und Kongresszentrums Adolfo Suárez den Bau der größten kommunalen Fotovoltaikanlage voran. Mit der energetischen Bewertung der geplanten Fotovoltaikanlage im Rahmen des sogenannten „Projekts zur nachhaltigen Sanierung, energetischen Umgestaltung und Anpassung an den Klimawandel« des Kongresspalastes hat die Stadtverwaltung einen entscheidenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan.

Die technische Studie, die dem Stadtrat vorliegt, bestätigt, dass die Solaranlage, die im Rahmen des umfassenden Renovierungsprojekts der Stadtverwaltung auf dem Gebäude installiert wird, mit einer Spitzenleistung von 256,54 kW mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs des Gebäudes decken und genügend Überschuss erzeugen wird, um mehrere nahe gelegene städtische Gebäude zu versorgen.

Laut dem von Altiberia Energía erstellten Bericht wird die geschätzte Jahresproduktion 412.350 kWh erreichen, verglichen mit dem derzeitigen Verbrauch des Palastes von 320.436,66 kWh/Jahr. Das bedeutet, dass 55 Prozent der erzeugten Energie direkt im Gebäude selbst verbraucht werden können, während die restlichen 45 Prozent (185.557 kWh/Jahr) für andere städtische Einrichtungen verwendet werden.

Von der Polizei bis zum Sportkomplex Serrano Lima

Der Bericht verweist auf mögliche Nutzer und nennt die örtliche Polizei, die Feuerwehr, das Gebäude der Stadtplanung und den Sportkomplex Serrano Lima. Dies sind die Einrichtungen, die als «in der Nähe» angesehen werden können, wobei zu berücksichtigen ist, dass die gesetzliche Grenze für den gemeinsamen Verbrauch in Räumlichkeiten, die mit der Erzeugungsanlage verbunden sind, derzeit auf einen Radius von nur 500 Metern festgelegt ist. «Es ist ein Gesetzesentwurf in Vorbereitung, dessen Entwurf vorschlägt, diese Entfernung auf 5 Kilometer auszudehnen, was es erlauben würde, mehr Verbraucher mit der Erzeugungsanlage zu verbinden», heißt es in dem Dokument.

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass „die Verteilung der überschüssigen Fotovoltaik-Energie, die in verschiedenen städtischen Gebäuden genutzt werden kann, vom Stromverbrauch dieser Gebäude und ihrer täglichen Verteilung abhängt«, weshalb zuvor „jedes Gebäude einzeln untersucht werden muss«. Die Entscheidung, ob die von der neuen Fotovoltaikanlage des Kongresszentrums erzeugte Energie in ein oder mehrere städtische Gebäude fließt, hängt daher von dieser Studie ab. Sie wird unter der Prämisse getroffen, „einen geeigneten Verteilungskoeffizienten anzuwenden, der eine maximale Nutzung der gewonnenen Fotovoltaik-Überschüsse ermöglicht«, fügt die Stadtverwaltung hinzu.

Eine Sanierung für 2,8 Millionen

Die energetische Nachhaltigkeit ist eine der Veränderungen, die der Messe- und Kongresspalast von Marbella im Rahmen der umfassenden Renovierung erfahren wird, die mit einem Budget von 2,8 Millionen Euro durchgeführt wird. 2,3 Millionen Euro stammen aus dem von der EU finanzierten Plan für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz (PRTR) – Next Generation, hinzu kommen weitere 500.000 Euro aus Mitteln der Stadtverwaltung.

Die Renovierung umfasst die Installation einer einzigen 4.000 Quadratmeter großen Platte, auf der die Sonnenkollektoren installiert werden, den Austausch der gesamten Beleuchtung und der Klimaanlage sowie die endgültige Abdeckung des Gebäudes, damit das Regenwasser aufgefangen und in eine Reihe von Tanks geleitet werden kann, um es zu speichern und die angrenzenden Gärten zu bewässern.