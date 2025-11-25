Drei belgische Wanderer von der Feuerwehr mit Seilen aus einer Schlucht in Marbella gerettet

SUR Marbella Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Ein komplettes Team der Feuerwehr von Marbella führte am Montagnachmittag eine komplexe Rettungsaktion in der Gegend von Monchalbán in der Gemeinde Marbella durch, um drei Wanderern belgischer Nationalität im Alter von 50, 50 und 25 Jahren zu helfen.

Die Wanderer starteten ihre Route um 11 Uhr von der Gegend um den Juanar in Richtung Istán. Unterwegs verloren sie die Orientierung und versuchten, in Richtung des Stausees abzusteigen, wobei sie in eine schwer zugängliche Schlucht gerieten.

Schließlich alarmierten sie um 18.30 Uhr die Notrufzentrale 112, dass sie Hilfe bräuchten, teilte das Rathaus von Marbella in einer Erklärung mit.

Sobald das Suchteam mobilisiert war, konnte es die Betroffenen per Geolokalisierung kontaktieren und ihre Position in einem steilen Gebiet bestätigen. Knapp 250 Meter entfernt, in gerader Linie, begannen die Teams mit der Annäherung durch technische Manöver mit Seilen, um einen sicheren Zugang zu erhalten.

Den Einsatzkräften, die über umfassende Kenntnisse des Geländes verfügen, gelang es, die Wanderer ohne Zwischenfälle zu erreichen und sie in ein sicheres Gebiet zu bringen. Der Einsatz endete erfolgreich und ohne Personenschäden sowohl für die Geretteten als auch für die an der Aktion beteiligten Fachleute.