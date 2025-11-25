Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
SUR
Rettungsaktion

Drei belgische Wanderer von der Feuerwehr mit Seilen aus einer Schlucht in Marbella gerettet

Die Wanderer, die ihre Route in der Gegend von Juanar begannen, verloren unterwegs die Orientierung

SUR

Marbella

Dienstag, 25. November 2025

Ein komplettes Team der Feuerwehr von Marbella führte am Montagnachmittag eine komplexe Rettungsaktion in der Gegend von Monchalbán in der Gemeinde Marbella durch, um drei Wanderern belgischer Nationalität im Alter von 50, 50 und 25 Jahren zu helfen.

Die Wanderer starteten ihre Route um 11 Uhr von der Gegend um den Juanar in Richtung Istán. Unterwegs verloren sie die Orientierung und versuchten, in Richtung des Stausees abzusteigen, wobei sie in eine schwer zugängliche Schlucht gerieten.

Schließlich alarmierten sie um 18.30 Uhr die Notrufzentrale 112, dass sie Hilfe bräuchten, teilte das Rathaus von Marbella in einer Erklärung mit.

Sobald das Suchteam mobilisiert war, konnte es die Betroffenen per Geolokalisierung kontaktieren und ihre Position in einem steilen Gebiet bestätigen. Knapp 250 Meter entfernt, in gerader Linie, begannen die Teams mit der Annäherung durch technische Manöver mit Seilen, um einen sicheren Zugang zu erhalten.

Den Einsatzkräften, die über umfassende Kenntnisse des Geländes verfügen, gelang es, die Wanderer ohne Zwischenfälle zu erreichen und sie in ein sicheres Gebiet zu bringen. Der Einsatz endete erfolgreich und ohne Personenschäden sowohl für die Geretteten als auch für die an der Aktion beteiligten Fachleute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Die Cueva del Tesoro %u2013 Ein unterirdisches Juwel an der Costa del Sol
  2. 2 Essen bestellen wie ein Einheimischer %u2013 die geheimen Codes in spanischen Kneipen
  3. 3 mRNA-Impfungen erst für wenige Erreger zugelassen
  4. 4 Superliga-Macher und Real Madrid wollen Schadenersatz von UEFA
  5. 5 Júzcar %u2013 das blaue Schlumpfdorf Andalusiens
  6. 6 Marbella: 710.000 Euro Durchschnittspreis für eine Immobilie und 1.600 Euro für die Miete
  7. 7 Wanderweg rund um die Sierra de Gracia in Archidona im Norden der Provinz Málaga herum
  8. 8 Sieg bei Barças Camp-Nou-Rückkehr: «Unglaubliches Gefühl»
  9. 9 Chefredakteur von Sur deutsche Ausgabe hat im Deutschen Infomagazin die Deutsche Filmwoche von Málaga präsentiert
  10. 10 Sammlung des Museo de Antequera erhält ein Gemälde von Zurbarán

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Drei belgische Wanderer von der Feuerwehr mit Seilen aus einer Schlucht in Marbella gerettet

Drei belgische Wanderer von der Feuerwehr mit Seilen aus einer Schlucht in Marbella gerettet