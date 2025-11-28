Ein Konzert von Pitingo läutet diesen Freitag in San Pedro die Weihnachtszeit ein

José Carlos García Marbella Freitag, 28. November 2025 Teilen

Marbellas Stadtteile San Pedro Alcántara und Nueva Andalucía werden am 28. November ihre Weihnachtsbeleuchtung einschalten und mit einem großen Weihnachtskonzert des Künstlers Pitingo und einem festlichen Nachmittag für Familien feiern. In Nueva Andalucía beginnen die Veranstaltungen um 17.30 Uhr im Kinderpark Miguel de Cervantes. Der Tag bietet Unterhaltung, Hüpfburgen und verschiedene Attraktionen für die Kleinsten.

Außerdem wird der Coro Rociero de la Virgen Madre eine Auswahl traditioneller Weihnachtslieder vortragen, und im Anschluss daran wird die Zambomba „Mar y Bella Navidad« eine Musikshow mit den traditionellen Rhythmen dieser Jahreszeit bieten. Darüber hinaus können die Besucher Churros mit Schokolade und verschiedene Stände mit typischen Süßigkeiten wie Buñuelos, Zuckerwatte und Popcorn genießen. Der Höhepunkt des Programms ist das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, die für 19.30 Uhr geplant ist und den offiziellen Beginn der Weihnachtszeit markiert.

Veranstaltungskalender in San Pedro und Marbella

In San Pedro Alcántara beginnt das Programm um 18 Uhr mit dem Umzug der Hadas de la Luna, der an der Plaza de la Iglesia beginnt und durch das Zentrum bis zur Avenida Marqués del Duero führt. Zudem gibt es einen Weihnachts-Flashmob, an dem die Nachbarschaftsvereine El cruce und Arcos Blancos sowie das Fitnessstudio New Gym Aerosport teilnehmen. Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung findet um 20 Uhr statt, gefolgt von einem Auftritt von Pitingo.

Am 29. November, wird Marbella seine Weihnachtsbeleuchtung einschalten, und zwar im Rahmen eines Programms, das mit der Parade Hadas de la Luna beginnt, die um 18.30 Uhr vom Platz Santo Cristo aus durch das historische Zentrum bis zur Avenida Ramón y Cajal führt. Die Parade wird von den Tanzschulen Mi Lema, Alba Urbano, Danza Marbella, María La Flamenca, New Dance, Gema Piña und Muévete begleitet. Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung findet um 20 Uhr in der Avenida Ramón y Cajal statt. Anschließend folgt das Konzert der Gran Zambomba Flamenca «Vienen de Jerez» mit den Gastkünstlern Capullo de Jerez, Maloko Soto, Diego Carrasco und Rafael Soto.