Grünes Licht für das Designerprojekt von Dolce&Gabbana in Marbella

Die großen Modemarken haben Marbella ins Visier genommen, nicht nur, um dort ihre exklusivsten Boutiquen zu eröffnen, sondern auch, um den Sprung ins Wohndesign zu wagen. Der Bauträger Sierra Blanca Estates hat bereits die Baugenehmigung für das Projekt Design Hills Dolce&Gabbana Marbella erhalten, die erste Wohnanlage des italienischen Unternehmens in Europa. Dieser Meilenstein ist ein weiterer Schritt in die Welt des Luxus, ganz im Sinne der Mode und des Stils dieser internationalen Marke.

«Dieser Schritt markiert einen Wendepunkt nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für das Konzept des Luxuswohnens», sagt Carlos Rodriguez, CEO des Unternehmens, und fügt hinzu: «Dieses Projekt ist das erste gemischt genutzte Projekt in unserer Geschichte und stellt den Höhepunkt einer Vision dar, die Architektur, Design und Lifestyle auf höchstem Niveau vereint».

«Wir sind überzeugt, dass Design Hills nicht nur Marbella als weltweiten Maßstab für Design und Exklusivität festigen wird, sondern auch ein neues Kapitel für Sierra Blanca Estates und unser Engagement für Exzellenz aufschlagen wird», schließt der CEO.

Die Wohnungen

Design Hills Dolce&Gabbana Marbella wird aus fünf Hauptgebäuden mit Panoramablick auf das Mittelmeer bestehen, die von Gärten und Außenschwimmbädern umgeben sind. Das Projekt wird insgesamt 94 Wohnungen mit einer Größe zwischen 280 und 900 Quadratmetern umfassen, die von dem italienischen Modehaus entworfen wurden, und auf einem Grundstück von mehr als 90.000 Quadratmetern entstehen. Jedes Haus wird über große Flächen mit Terrassen, private Swimmingpools, Freizeitbereiche und eine fortschrittliche Haustechnik verfügen. Der Bau und die Übergabe sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 abgeschlossen sein.

So gehören zu den Markenzeichen der Immobilien belüftete Fassaden mit großformatigen Fliesen, die sich vom Boden bis zur Decke durch die Gebäude ziehen und für Solidität und Präsenz sorgen. Darüber hinaus sorgen die Solid-Surface-Vorsprünge und die Glasbalustraden für Leichtigkeit und visuelle Reinheit, während die großen, minimalistischen Außentischlerarbeiten einen fließenden Übergang zwischen dem Innenraum und den Terrassen ermöglichen, der mit der Landschaft harmoniert.

Im Inneren wurden die Details sorgfältig ausgewählt: großformatige Verkleidungen in den Haupträumen, Marmorfußböden in allen Innen- und Außenbereichen und große Swimmingpools, die von Gärten und einer exklusiven Landschaftsgestaltung umgeben sind, die die Erfahrung des Wohnens in dieser Umgebung verstärken. Dieses Projekt wurde vollständig von Dolce&Gabbana entworfen und spiegelt die Ästhetik des Unternehmens wider.