Inbetriebnahme des neuen Gesundheitszentrums von Marbella ist abgeschlossen

Die andalusische Landesregierung hat die Inbetriebnahme des neuen Gesundheitszentrum Marbella West abgeschlossen. Die Einrichtung in der Avenida Ricardo Soriano 61 wurde am 3. November von Ministerpräsident Juanma Moreno eingeweiht. Zunächst waren einige der geplanten neuen Leistungen noch nicht verfügbar, sind aber nun vollständig in Betrieb, wie Quellen der Junta bestätigten.

Letzte Woche nahmen die zahnärztliche Praxis und die Physiotherapie ihren Betrieb auf. Letztere war im Gesundheitszentrum Leganitos, wo bis zu diesem Monat die über 20.000 im neuen Gesundheitszentrum registrierten Patienten versorgt wurden, nicht verfügbar.

Der neueste in Betrieb genommene Service ist dir Mammographie und damit werden nun alle geplanten Leistungen angeboten. Dieses hochmoderne Gerät ergänzt die vier bereits im Gesundheitsbezirk vorhandenen Mammographiegeräte.

Die einzige verbleibende Aufgabe für das neue Gesundheitszentrum in Marbella ist die Verlängerung der Öffnungszeiten. Die Einrichtung der medizinischen Grundversorgung in der Avenida Ricardo Soriano ist derzeit von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Bei der Einweihung erklärte der Präsident der Landesregierung, dass die Verlängerung der Öffnungszeiten bis 20 Uhr bereits in Arbeit sei und dieser Meilenstein «in den kommenden Monaten» erreicht werden solle.

Das neue Gesundheitszentrum, das sechste in Marbella, verfügt außerdem über ein Ultraschallgerät und ein Retinographiegerät. Die Einrichtung umfasst rund 2.000 Quadratmeter und verfügt über 24 Behandlungsräume, einer davon für kleinere chirurgische Eingriffe. Die Leistungen werden von 20 Fachkräften erbracht, von denen fünf auch im Gesundheitszentrum Leganitos tätig sind.