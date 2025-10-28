Sur Deutsche

Mit einem Boot musste sich die Poizei dem Mann nähern, der auf einem der letzten Felsen des Wellenbrechers des Strandes stand.
Mann nach versuchtem Raubüberfall in Marbella im Meer auf den letzten Felsen eines Wellenbrechers festgenommen

Die Ortspolizei musste ein Boot einsetzen, um sich dem Mann offenbar geistig verwirrten Mann zu nähern

Irene Quirante

Marbella

Dienstag, 28. Oktober 2025

Ein Mann wurde am Dienstagmorgen in Marbella verhaftet, nachdem er versucht hatte, einen Arzt mit einem Messer zu berauben. Der Dieb versuchte, ins Meer zu flüchten, um sich der Verhaftung zu entziehen, so dass die Feuerwehr gezwungen war, ein Boot einzusetzen, um ihn zu erreichen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr. Quellen zufolge fand der versuchte Raubüberfall auf einem Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses Quirón statt. Nach dem Vorfall, bei dem das Opfer nicht verletzt wurde, flüchtete der Dieb auf einem Fahrrad, konnte aber von der Polizei entdeckt werden.

Der Verdächtige, der wusste, dass er entdeckt worden war, floh in Richtung des Strandes von San Ramón, wo er sich seiner Habseligkeiten und der Kleidung, die er trug, entledigte. In seiner Unterwäsche rannte bis ans Ende es dortigen Wellenbrechers hinaus, wo es letztendlich nicht mehr weiterging-

Die Ortspolizei rückte daraufhin mit einem Boot an, um den auf den letzten Steinen des Wellenbrechers halb im Wasser stehenden Mann festzunehmen. Dies gelang ihnen letztendlich auch, obwohl der Mann immer wieder schrie, sie sollten sich ihm nicht nähern, da er sich sonst etwas antun würde.

Der Mann ist kubansicher Herkunft und der Polizei bekannt, da da er bereits mehrfach zuvor festgenommen wurde. Quellen zufolge deutet alles darauf hin, dass er unter psychischen Problemen leidet. Offenbar wurde er auch vor einigen Wochen in Benalmádena aus dem Wasser gerettet, nachdem er ein Kajak gestohlen hatte, angeblich in der Absicht, nach Marokko zu gelangen.

