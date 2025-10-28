Sur Deutsche

Der Stadtrat für Bauwesen, Diego López, und die Bezirksrätin Vanessa Ortiz de Zárate besuchen das Gebiet. SUR
Infrastruktur

Marbella baut Gehsteige in der Calle Cañada de Ganados im Ortsteil Nueva Andalucía

Arbeiten umfassen auch die Erneuerung der Kanalisation und sollen in eineinhalb Monatan abgeschlossen sein

José Carlos García

Marbella

Dienstag, 28. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella führt Bauarbeiten durch, um die Calle Cañada de Ganados im Ortsteil Nueva Andalucía mit Gehwegen und einer Kanalisation auszustatten und um die Sicherheit für Fußgänger in diesem Bereich zu verbessern. Die Arbeiten, die auf dem Abschnitt der Straße zwischen der Avenida de Prado und der Calle Al-Ándalus durchgeführt werden, haben eine geplante Ausführungsdauer von anderthalb Monaten und umfassen auch die Installation eines LED-Beleuchtungssystems. „Wir möchten den Anwohnern, die täglich diese Straße passieren und bisher gezwungen waren, dies auf der Fahrbahn zu tun, was mit entsprechenden Risiken verbunden war, oder aber die Fußgänger einen großen Umweg in Kauf nehmen mussten, so viel Sicherheit wie möglich bieten«, erklärte der Stadtrat für Bauwesen, Diego López.

Der Bürgersteig wird auf der Nordseite der Straße angelegt, zusammen mit den notwendigen Leitungen für die Strom- und Telekommunikationsversorgung. Es werden zwölf sieben Meter hohe Straßenlaternen mit LED-Technologie installiert, um eine angemessene Beleuchtung der Straße zu gewährleisten. Es werden 345 Meter Bordsteine und 360 Meter Pflastersteine auf dem Bürgersteig verlegt.

In diesem Zusammenhang betonte der Stadtrat, dass „dies ein Gebiet voller Wohnsiedlungen und mehrerer Golfplätze ist, das von vielen Anwohnern und Einwohnern, die vor allem von Nueva Andalucía nach San Pedro Alcántara fahren, frequentiert wird und auch bei Radfahrern beliebt ist«. Er präzisierte, dass die Arbeiten mit der Rodung von 365 Quadratmetern Land sowie der Verpflanzung der vorhandenen Bäume aufgenommen wurden und anschließend die Böschungen profiliert werden.

Die Stadträtin Vanessa Ortiz de Zárate betonte ihrerseits, dass die Arbeiten „auf eine Anfrage der Anwohner zurückgehen« und dass „es notwendig war, sie durchzuführen«, da sich in dieser Gegend auch die Schulen Aloha College und Monseñor Francisco Echamendi befinden. »Außerdem gibt es in diesem Gebiet viele Wohnsiedlungen und zahlreiche Fußgänger, sodass es notwendig war, die Straße mit Gehwegen, einer besseren Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit auszustatten, denn so können wir auch die Einrichtung einer Bushaltestelle beantragen«, fügte sie hinzu.

