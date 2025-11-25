Marbella öffnet frühchristliche Basilika und römischen Bäder für Besucher

José Carlos García Marbella Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Die frühchristliche Basilika Vega del Mar und die römischen Thermen Las Bóvedas werden dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Stadtverwaltung von Marbella hat einen Vertrag ausgeschrieben, damit diese beiden archäologischen Orte, die als Stätten von kulturellem Interesse (BIC) geschützt sind, besucht werden können.

Das Rathaus beabsichtigt, wie in den Ausschreibungsunterlagen dargelegt, dass beide Stätten von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen (außer am 19. Oktober, 11. Juni, 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar) für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Ausgrabungsstätte in der Urbanisation Guadalmina ist zwischen 9 und 11 Uhr geöffnet, während die Basilika in der Urbanisation Linda Vista Playa von 11.15 bis 14 Uhr geöffnet ist.

Neben der Eröffnung umfasst der Vertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Ausschreibungsbudget von fast 165.000 Euro auch die Besucherinformation, die Reinigung und die Wartung der beiden Standorte in San Pedro Alcántara.

Die Basilika von Vega del Mar ist eines der wenigen archäologischen Zeugnisse des frühen Christentums in Andalusien. Die 1.500 Jahre alte Basilika besteht aus drei Schiffen, einer Apsis und einer Gegenapsis, einer Sakristei und einem Baptisterium. Auf dem Gelände befindet sich eine Nekropole mit fast zweihundert Gräbern, in denen in verschiedenen Epochen und nach unterschiedlichen Riten Bestattungen vorgenommen wurden.

Die römischen Bäder Las Bóvedas, die sich etwa 500 Meter westlich der Basilika befinden, sind Bäder, die um das 2. und 3. Jahrhundert herum gebaut wurden und von denen ein großer Teil ihrer Struktur erhalten geblieben ist, was bei dieser Art von Entdeckung sehr selten ist.