Die Bürgermeisterin von Marbella, Ángeles Muñoz, und die Stadträte für Fiestas, Yolanda Marín, und Sport, Lisandro Vieytes, bei der Einweihung der Beleuchtung. J. C. Domínguez
Marbella schaltet seine Weihnachtsbeleuchtung mit Zambomba-Rhythmen ein

Hunderte von Menschen aus Marbella versammelten sich zur Einweihung des außergewöhnlichen Beleuchtungssystems

José Carlos García

Marbella

Montag, 1. Dezember 2025

Am Samstagabend, 29. Dezember, wurde in Marbella die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, ein Ereignis, an dem viele Einheimische und Besucher teilnahmen und bei dem die Gran Zambomba Flamenca 'Vienen de Jerez' mit den Gastkünstlern Capullo de Jerez, Maloko Soto, Diego Carrasco, Ané Carrasco und Rafael Soto auftrat.

Marbellas Bürgermeisterin Ángeles Muñoz, die zusammen mit der Stadträtin für Fiestas, Yolanda Marín, an der Veranstaltung teilnahm, wünschte allen Einwohnern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr und dass «die Illusion und die Freude dieser Feiertage alle Häuser unserer Stadt erreichen». Zuvor wurde die Parade der «Mondfeen» im Rahmen einer Veranstaltung zur Eröffnung der Weihnachtszeit abgehalten.

