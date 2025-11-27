Marbella startet Plan zur Einrichtung von «Instagram-Plätzen» in der Altstadt

José Carlos García Marbella Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat über die Handelsdelegation und den Bezirk West einen Plan zur Einrichtung von „Instagram-Ecken« ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um städtische Fotopunkte mit dem Namen Marbella, die speziell dafür konzipiert sind, dass Bürger und Touristen in der Altstadt attraktive Bilder machen können, die sich in sozialen Netzwerken teilen lassen. Ziel ist es, das Stadtbild zu verschönern und das Image eines der meistbesuchten und symbolträchtigsten Viertel der Gemeinde zu stärken. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung Andalusiens im Rahmen des Tourismusplans für Großstädte durchgeführt wird, „soll das historische Zentrum fördern, indem einige seiner Straßen zu Protagonisten der Tausenden von Fotos werden, die täglich in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden«, wie der Stadtrat des Bezirks West, Alejandro González, betonte.

Auf diese Weise werden Straßen wie Carmen, Estación oder Ancha, die von Tausenden von Touristen besucht werden, dank der Verbreitung der Fotos, die die Nutzer in ihren Netzwerken veröffentlichen, national und international bekannter. «Diese Initiative zielt darauf ab, die Städte mit dem größten touristischen und kommerziellen Potenzial, wie unsere Gemeinde, zu fördern», so der Stadtrat. Die für den Handel zuständige Beraterin Carmina Serrano fügte ihrerseits hinzu, «dass die Stadt mit dieser neuen Aktion ihren Weg der Modernisierung und der Verbesserung der Erfahrungen von Bürgern und Touristen fortsetzt und sich als Reiseziel konsolidiert, das sich nicht nur durch seine Schönheit auszeichnet, sondern auch durch seine Fähigkeit zur Innovation und Anpassung an die Bedürfnisse der Gegenwart».