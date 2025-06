Marbella stellt Reconquista mit 80 Statisten und Falkner-Show während der Feria San Bernabé nach

María Albarral Marbella Montag, 9. Juni 2025 | Actualizado 16:10h. Compartir

Einer der Höhepunkte der am heutigen Montag begonnenen Feria San Bernabé von Marbella wird das bereits seit mehreren Jahren zelebrierte Historienspektakel sein, bei dem der Einzug von König II in die Stadt während der Rückeroberung Spaniens (Reconquista) durch die Christen von den Mauren mit Laiendarstellern nachgestellt wird. Die Veranstaltung beginnt am 14. Juni um 10.45 Uhr auf der Plaza de la Iglesia de la Encarnación mit der Übergabe der Schlüssel der Stadt an König Ferdinand den Katholiken auf der Plaza de la Iglesia. Das Gefolge des Königs wird dann durch die Straßen Salinas und Trinidad ziehen und dabei an der Kapelle Ermita de Santiago und am Rathaus vorbeikommen. Neu in diesem Jahr wird sein, dass dieses Mal 80 Laiendarsteller (im vergangenen Jahr 50) und erstmals auch eine Gruppe von Falknern mit Habichten, einem Uhu, einem Falken und einem Steinadler daran mitwirken werden.

«Das wird dem Spektakel Authentizität verleihen, da in den damaligen Heeren stets Falkner mit Greifvögeln dabei warn», erklärte Ángel Álvarez, der Vorsitzende des für das Spektakel veranstwortlichen Kulturinstituts Fernando El Católico bei der Vorstellung des Events. „Diese Veranstaltung erinnert nicht nur an ein grundlegendes historisches Ereignis, sondern hat sich bereits zu einer wichtigen Touristenattraktion entwickelt«, sagte Marbellas stellvertretender Bürgermeister Félix Romero, der dem «Engagement und der Arbeit» der Organisatoren dankte.