Die Stadtverwaltung wird dieses Gebäude von historischem und symbolischem Wert sanieren. Josele
Tourismusbüro an der Glorieta de La Fontanilla wird zum Mehrzweckraum

Die Sanierung dieses historischen und symbolträchtigen Gebäudes schließt einen Neubau aus und soll kulturell interessierten Touristen zugute kommen

José Carlos García

Marbella

Dienstag, 11. November 2025

Das Tourismusbüro an der Glorieta de La Fontanilla wird in einen Mehrzweckraum umgewandelt, der seine derzeitige Nutzung mit einer kulturellen verbinden wird. Die Stadtverwaltung von Marbella hat die Arbeiten für diese Umgestaltung ausgeschrieben, die mit einem Budget von rund 300.000 Euro und einer Bauzeit von vier Monaten verbunden sind.

Die geplante Maßnahme zielt auf die Wiederherstellung und Sanierung dieses Gebäudes von «historischem und symbolischem Wert» ab, da es das erste Tourismusbüro der Stadt war und derzeit «nicht ausreichend genutzt» wird, um es in ein «strategisches touristisches und kulturelles Gut» umzuwandeln, das «mit den Trends der Diversifizierung des Angebots und der städtischen Nachhaltigkeit» in Einklang gebracht wird. Der neue Raum wird kulturelle Aktivitäten wie Ausstellungen, touristische Veranstaltungen und neue Informationsstellen beherbergen.

Mit dieser Aktion will die Stadtverwaltung «städtische Räume mit hohem touristischem, wirtschaftlichem und sozialem Potenzial reaktivieren», das Erbe pflegen und den Ort modernisieren

Die Sanierung umfasst nach Angaben des Rathauses auch die Aufwertung des unmittelbaren städtischen Umfelds sowie die «Reaktivierung städtischer Räume mit hohem touristischem, wirtschaftlichem und sozialem Potenzial».

«Die Maßnahme zeigt das Engagement für die Pflege des kulturellen Erbes, den Respekt für die lokale Kultur und die Modernisierung des Ortes, was seine Attraktivität für ein Touristenprofil erhöht, das an kulturellen Aktivitäten, der Aufwertung des historisch-künstlerischen Erbes und der Suche nach lokaler Authentizität interessiert ist», fasst die Stadtverwaltung zusammen. Somit werde ein Neubau vermieden und einer Sanierung nach Kriterien der Energieeffizienz, Zugänglichkeit und Funktionalität Vorrang gegeben.

