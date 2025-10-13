Melody wird das Musikprogramm der Feria in Marbellas Stadteil San Pedro Alcántara anführen

José Carlos García Marbella Montag, 13. Oktober 2025 Teilen

Die Sängerin Melody wird das Musikprogramm der Feria y Fiestas de San Pedro Alcántara anführen, die vom 14. bis 20. Oktober auf dem Feriagelände La Caridad stattfindet, und der Künstler Juanjo Alcántara wird als Festredner auftreten. Marbellas Bürgermeisterin Ángeles Muñoz hat zusammen mit dem stellvertretenden Bürgermeister von San Pedro, Javier García, der Stadträtin für Veranstaltungen, Yolanda Marín, und dem Festredner die wichtigsten Aktivitäten dieser Ausgabe vorgestellt. Sie betonte, dass „es sich um eine von allen mit Spannung erwartete Veranstaltung handelt, die wieder an einem Ort stattfinden wird, auf den wir sehr stolz sind und der sich als Zentrum großer Feierlichkeiten etabliert hat«.

Ángeles Muñoz erklärte, dass die Feria offiziell am Dienstag, 14. Oktober, um 18 Uhr mit dem Umzug beginnt, der von der Musikkapelle Ramón Mayén und den Animationsprogrammen „Viva la feria« und „Toros y toreros« begleitet wird. Um 21 Uhr wird am Kreisverkehr María del Carmen Álvarez Mora die Beleuchtung eingeschaltet und die Feria mit einem Auftritt von Juanlu Montoya eröffnet. Anschließend hält der Künstler Juanjo Alcántara die Festrede, der, wie er betont hat, „den Namen San Pedro und den Flamenco überallhin mitgenommen hat, wo er hingekommen ist«. Der Tag endet mit der Krönung der Königin, des Königs, der Damen und Herren sowie der Wahl der Volkskönigin.

Konzerte mit Los Rebeldes, Los Mojinos und ein Tag für Kinder

Die Bürgermeisterin versicherte, dass «die Musik ein Grundpfeiler der Feria ist und diese Ausgabe von höchstem Niveau sein wird». Sie wies darauf hin, dass im Auditorium des Feriageländes etablierte Gruppen wie Los Rebeldes und Mojinos Escozíos, die Finalisten von «Se llama copla» und die Sängerin Melody, Spaniens Vertreterin bei der letzten Ausgabe des Eurovision Song Contests, am Sonntag, 19. Oktober, um 23 Uhr auftreten werden. Darüber hinaus hat sich die überdachten Bühne Palenque Municipal «als Treffpunkt für Familien und Freunde etabliert», wo lokale Tanzakademien auftreten und die Shows von Divo de la Canción Hoffman, der Gruppe 80ers, dem Duo Arenal und Juanjo Alcántara stattfinden werden, als auch ein Abend mit DJs für die jüngere Generation.

«Die Feria kümmert sich besonders um die Kleinen und diejenigen mit besonderen Bedürfnissen», fügte die Bürgermeisterin hinzu, die darauf hinwies, dass am Mittwoch, 15. Oktober, der Kindertag mit Sonderpreisen von 2,50 Euro für Attraktionen im Allgemeinen und 3,50 Euro für Einzelfahrten gefeiert wird. Darüber hinaus findet am Donnerstag, 16. Oktober, um 18.30 Uhr im Auditorium ein Kinderabend mit der Show „Los Misterios Mágicos« (Die magischen Geheimnisse) von Mimosín statt, bei dem es auch Workshops zu Schminken, Zeichnen, temporären Tattoos und Ballonmodellieren geben wird.

Sie wies darauf hin, dass «wir weiterhin die lärmfreien Tage beibehalten, die am Donnerstag, dem 16., und Samstag, 18. Oktober stattfinden werden, damit Menschen mit sensorischer Empfindlichkeit die Messe ohne Schwierigkeiten genießen können». Außerdem wird das Koordinationszentrum (Cecop) «die Aushändigung von Armbändern an Menschen mit eingeschränkter Mobilität verwalten, damit sie bei der Nutzung der Fahrgeschäfte Vorrang haben».

Senioren und Reiter

Die Senioren stehen auch am Mittwoch, 15. Oktober, dem Tag der Senioren, im Mittelpunkt, mit einem gemeinsamen Mittagessen in dem Festzelt für die Mitglieder des Zentrums für aktive Teilnahme I und II von San Pedro. Den Rest der Woche können sie die Darbietungen von „Se llama copla« und den Chören „Aires del sur«, „La amistad« und denen der Zentren selbst genießen. Die Bürgermeisterin hob die besondere Präsenz der Reiter in diesem Jahr hervor, mit Umzügen am Mittwoch, dem 15., und Donnerstag, dem 16., Oktober, sowie dem traditionellen Umzug der Peña „Las Espuelas« am Freitag, 17. Oktober.

Abschließend wies sie darauf hin, dass „der emotionalste Moment der gesamten Woche am Sonntag, 19. Oktober, mit der traditionellen Messe und der anschließenden Prozession unseres Schutzpatrons San Pedro Alcántara stattfinden wird«. Sie kündigte als Neuheit ein großes Feuerwerk unter dem Titel „Magia visual« (Visuelle Magie) an, das um 22 Uhr beginnen und vom Messegelände aus zu sehen sein wird.

Die Bürgermeisterin dankte „allen beteiligten Delegationen, Gruppen und Sicherheitskräften für ihren Einsatz und ihr Engagement, um eine Veranstaltung zu ermöglichen, von der wir hoffen, dass sie allen gefallen wird«. Juanjo Alcántara erklärte seinerseits, dass „die Eröffnungsrede für mein Dorf mich mit Stolz und Freude erfüllt« und ermunterte die Bürger, „eines der besten Volksfeste der Costa del Sol mitzufeiern«.