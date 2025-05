Polizeibeamte besuchen Familie, nachdem sie bei der Geburt eines Babys in einer Straße in Marbella geholfen haben

Irene Quirante Marbella Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Ein Team der Nationalpolizei patrouillierte am Mittwochabend in einem Zivilfahrzeug durch die Straßen von Marbella. Die Schicht verlief relativ ruhig, bis sie durch die Avenida Severo Ochoa fuhren, wo sie über einen echten Notfall stolperten: die Geburt eines Babys in einem Auto.

Es geschah kurz vor 2.30 Uhr. Juan José saß mit seinen Kollegen im Streifendienst, Ismael und Sofía, die an diesem Abend ihren letzten Ausbildungstag bei der Polizei in Marbella hatte, im Polizeiauto.

«Als wir in der Nähe des Krankenhauses vorbeikamen, sahen wir einen sehr nervösen Mann, der mit einem Rollstuhl auf ein Auto zulief», berichtet Juan José. Es war der Vater des Babys.

Die Beamten beschlossen, anzuhalten und zu sehen, ob sie helfen konnten. Der Vater, der wie die Mutter ukrainischer Herkunft ist und kein Spanisch spricht, deutete auf das Auto. Darin lag seine Frau bereits in den Wehen.

«Sobald sie sich bewegte, sahen wir, dass das Köpfchen des Babys bereits herauskam», erzählt Juan José. Sie mussten schnell handeln, und der Polizist übernahm die Rolle einer Hebamme. Er half bei der Geburt mit seinen eigenen Händen, während Sofia die Mutter auf Englisch ermutigte.

Der gesunde Damián kam dank der Unterstützung dieser drei Beamten auf die Welt. «Das ist der schönste Dienst, den ich in meinem Leben erlebt habe», sagt Juan José. «Es war ein unglaubliches Gefühl, als wir seinen kleinen Schrei hörten, so sanft und wunderbar», so der Polizist.

«Es ist schon komisch, denn bei den Geburten meiner beiden Kinder wäre ich fast in Ohnmacht gefallen, aber wenn man beim Dienst da hineingerät, muss man einen kühlen Kopf bewahren und es durchstehen», sagt Juan José. In seinen 17 Jahren bei der Nationalpolizei hat er unzählige Eingriffe erlebt, aber die Nacht, in der er Hebamme war, wird er «nie vergessen».

Als der Krankenwagen eintraf, durchtrennten die Ärzte die Nabelschnur und brachten die Familie ins Krankenhaus. Einige Stunden später besuchten die Polizeibeamten das Paar und das Neugeborene und brachten ein Geschenk für den kleinen Damián mit: ein Kuscheltier mit einer Figur aus der Zeichentrickserie Paw Patrol.