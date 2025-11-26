51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Fuengirola gestorben

SUR Fuengirola Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Fuengirola ums Leben gekommen, wie die andalusische Notrufzentrale 112 mitteilte.

Mehrere Anrufe, die ab 18 Uhr eingingen, wiesen auf einen Unfall mit einem Motorradfahrer in der Calle Nuestro Padre Jesús Cautivo hin. Das Gesundheitsnotfallzentrum 061 und die örtliche Polizei wurden sofort mobilisiert.

Am Unfallort angekommen, führten die Rettungskräfte bei dem verunglückten Motorradfahrer eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, doch er starb schließlich.