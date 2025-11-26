Sur Deutsche

Unfall

51-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Fuengirola gestorben

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Calle Nuestro Padre Jesús Cautivo

SUR

Fuengirola

Mittwoch, 26. November 2025

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Fuengirola ums Leben gekommen, wie die andalusische Notrufzentrale 112 mitteilte.

Mehrere Anrufe, die ab 18 Uhr eingingen, wiesen auf einen Unfall mit einem Motorradfahrer in der Calle Nuestro Padre Jesús Cautivo hin. Das Gesundheitsnotfallzentrum 061 und die örtliche Polizei wurden sofort mobilisiert.

Am Unfallort angekommen, führten die Rettungskräfte bei dem verunglückten Motorradfahrer eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, doch er starb schließlich.

