Acosol will Problem im Trinkwassernetz von Fuengirola beseitigen

Acosol hat gestern mit Notfallmaßnahmen begonnen, um eine große Schwachstelle in seinem Wasserversorgungsnetz zu beseitigen. Nach Angaben des öffentlichen Unternehmens handelt es sich um den Abschnitt, in dem «die meisten schwerwiegenden Störungen im Netz» zu verzeichnen sind. Die jüngste Störung ereignete sich am 26. Mai, als ein riesiges Wasserleck den Strandbereich zwischen dem Hotel Sunset Beach und der Burg El Bil Bil in Mitleidenschaft zog.

Die Arbeiten erstrecken sich über eine Strecke von 80 Metern zwischen den Straßen Camino de Doña María und Los Girasoles, im Bereich des Hotels Los Patos, und umfassen die Installation eines Bypasses mit einer flexiblen Leitung mit einem Durchmesser von 500 Millimetern, die nach ihrer Fertigstellung den problematischen Abschnitt des vorgelagerten Versorgungsnetzes von Acosol stilllegen wird.

Die Arbeiter des Unternehmens des Kommunalverbands westliche Costa del Sol arbeiten seit gestern an den beiden Enden dieses Abschnitts und werden heute, Dienstag, damit beginnen, die neue Leitung zu schweißen und sie anschließend an das Netz anzuschließen.

Acosol geht davon aus, dass diese Arbeiten am Freitag, 11. Juli, abgeschlossen sein werden und die derzeitige Leitung, die mehr als 40 Jahre alt ist und aufgrund ihres starken Verfalls immer wieder zu sehr ernsten und lästigen Pannen geführt hat, außer Betrieb gesetzt wird.

Durch diesen Abschnitt fließt das Wasser, das fast die Hälfte der Einwohner Benalmádenas versorgt. Acosol und Emabesa, das städtische Wasserversorgungsunternehmen von Benalmádena, haben sich daher abgestimmt, um zu verhindern, dass die Arbeiten die Versorgung beeinträchtigen. Allerdings kann es zu vorübergehenden Druckverlusten kommen, weshalb die Einwohner aufgefordert werden, ihr Wasser verantwortungsvoll zu verbrauchen und auf private Bewässerung zu verzichten.

Ziel ist es, die Sicherheit der Anwohner zu maximieren und die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten, während die vom Kommunalverband westliche Costa del Sol als von allgemeinem Interesse eingestuften Notfallarbeiten zur Erneuerung des sechs Kilometer langen Leitungsnetzes zwischen Benalmádena und Torremolinos durchgeführt werden. Diese Maßnahme wird von der andalusischen Landesregierung und Acosol im Rahmen ihres Investitionsplans finanziert, der sich auf insgesamt 349 Millionen Euro beläuft.