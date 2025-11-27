Fast 4 Millionen LED-Lichter werden dieses Weihnachten die Gemeinde Mijas erhellen

José Carlos García Mijas Donnerstag, 27. November 2025 | Aktualisiert 14:25h. Teilen

Mijas wird das „ambitionierteste Weihnachtsfest aller Zeiten« feiern. Dies versicherte die Bürgermeisterin der Stadt, Ana Mata, bei der Vorstellung der Weihnachtsbeleuchtung für die Feiertage 2025-2026, deren große Neuheit darin besteht, dass es diesmal eine offizielle Einweihung in drei Bezirken geben wird: am 3. Dezember, in Mijas Pueblo, am folgenden Tag in La Cala und am 5. Dezember, in Las Lagunas. Insgesamt werden die Straßen von Mijas mit 3,8 Millionen LED-Punkten geschmückt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet, und zwar, ohne dass ein Ortsteil gegenüber den beiden anderen bevorzugt wird, wie es bisher der Fall war.

Die Termine wurden nach dem Wettlauf gegen die Zeit der Stadtverwaltung bekannt gegeben. Der Auftrag, der unterteilt war (Beleuchtung von Straßen und Plätzen; einzigartige Installationen von Bögen und Portalen, synchronisiert mit Licht- und Soundshows; sowie eine pyromusikalische Eröffnungsshow), wurde erst am 21. Oktober ausgeschrieben, und den Unternehmen wurden nur neun Werktage Zeit gegeben, um ihre Angebote einzureichen.

Die Vergabe der Aufträge, die sich bis Montag hingezogen hatte und am Dienstag nur die Unterzeichnung eines der drei Verträge veröffentlicht wurde, nämlich der für die Beleuchtung, der am 18. November vergeben und in Rekordzeit unterzeichnet wurde: am nächsten Tag. Jeder Teilauftrag ging an ein anderes Unternehmen, und in allen Fällen hatten die Bieter keine Konkurrenz und boten nur geringe Preisnachlässe auf den Ausschreibungsbetrag. Insgesamt werden die drei Aufträge die Stadtkasse 1.496.199,12 Euro kosten, obwohl sie für 1.500.521 Euro ausgeschrieben wurden (nur 4.321,88 Euro weniger, was einem Preisnachlass von 0,28 Prozent für alle drei Aufträge entspricht).

Bis zu 47 neue Bereiche oder Bereiche mit verstärkter Beleuchtung

Das Rathaus von Mijas hat hervorgehoben, dass in diesem Jahr die Beleuchtung in jedem Stadtteil verbessert wurde, indem bis zu 47 neue oder verstärkte Bereiche hinzugefügt wurden, davon etwa zwanzig in Mijas Pueblo, 15 in Las Lagunas und 12 in La Cala. Darüber hinaus ist in diesem Jahr als Neuheit vorgesehen, dass in jedem Stadtteil eine innovative audiovisuelle Show stattfindet. Die Shows finden auf der Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo), auf dem Boulevard von La Cala (La Cala de Mijas) und auf der Avenida de Mijas (Las Lagunas) zu drei verschiedenen Zeiten statt, um 19 Uhr, 20.30 Uhr und 22 Uhr.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass jeder Bezirk sein eigenes Weihnachtsprogramm haben wird, um den Wünschen seiner Bewohner gerecht zu werden.