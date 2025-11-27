Haushalt von Fuengirola wächst um 3,4 Prozent und erreicht 114 Millionen Euro

José Carlos García Fuengirola Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Der Stadtrat von Fuengirola hat am Mittwoch grünes Licht für den Haushalt 2026 gegeben, der um 3,4 Prozent auf 113.665.000 Euro steigen wird. Das Dokument wird dazu dienen, «die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt anzukurbeln und die soziale Versorgung der Einwohner zu gewährleisten», betonte die Stadtregierung der PP, die den Haushalt mit ihrer absoluten Mehrheit im Alleingang verabschiedet hatte.

Die Haushaltsmittel stellen einen Anstieg von 63 % im Investitionskapitel dar, mit Maßnahmen wie der Ausarbeitung des Projekts und dem Bau des städtischen Stadions Santa Fe de Los Boliches-Antonio Basilio und der Schaffung einer Tiefgarage mit einer Kapazität für etwa 1.000 Fahrzeuge.

Laut Stadtrat wird das Dokument die Wirtschaft und die Sozialfürsorge «ankurbeln».

Darüber hinaus sind im Haushalt, in dem die Steuerlast stabil bleibt und die Müllsteuer nicht «angetastet» wird, andere Initiativen wie die Inbetriebnahme des Jugendzentrums, die Entwicklung des kommunalen Wohnungsbauplans, der kommunale Sicherheitsplan, die Schaffung weiterer ökologischer Inseln oder weitere Verbesserungsarbeiten in verschiedenen Einrichtungen im Besitz der Gemeinde enthalten. Und der für soziale Investitionen vorgesehene Posten wird «unbegrenzt» sein, da «die notwendigen Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden, um den Bedürfnissen aller Fuengiroleños gerecht zu werden», so die Stadträtin für Finanzen, Rosa Ana Bravo, die den Haushalt als «ein ausgewogenes, verantwortungsvolles und ehrgeiziges Wirtschaftsdokument» bezeichnet hat.

Bravo versicherte, dass der Haushalt die «zwei Hauptbereiche der Verwaltung: Sicherheit und Sauberkeit» weiter stärken werde mit mehr Investitionen in iAusrüstung, Personal und neue technologische Hilfsmittel.

Opposition wurde überstimmt

Der Haushalt wurde von den drei Oppositionsparteien abgelehnt. Vox, die 60 Änderungsanträge eingereicht hat, sagte, das Dokument sei «weit von der sozialen Realität der Gemeinde entfernt», und kritisierte die Tatsache, dass nur 27 % der Investitionen für 2025 ausgeführt werden sollen.

Sowohl Vox als auch Hacemos Fuengirola haben den Hauhalt als «kontinuitätsorientiert» bezeichnet und der PP vorgeworfen, «die Wohnungskrise nicht in Angriff zu nehmen», die laufenden Ausgaben zu erhöhen (1,3 Millionen Euro im Personalkapitel, die zusammen 86 % des Haushalts ausmachen) und den Betrag für Festlichkeiten erneut zu erhöhen.

«Das Kapitel Fiestas ist 20-mal größer als das Kapitel Soziale Dienste und 17-mal größer als das Kapitel Jugend. Das sind Ihre Prioritäten», sagte der Sprecher von Hacemos Fuengirola, José Miguel López España, der das Dokument als «ein Budget für Photoshop und Privatisierung» bezeichnete. «Sie haben eine Stadt geschaffen, die einige wenige unterhält, einige wenige begünstigt und die Mehrheit im Stich lässt», sagte López.