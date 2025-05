Mann ertrinkt am Strand von Fuengirola

SUR Fuengirola Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag am Strand von Fuengirola im Meer ertrunken. Um 21.10 Uhr ging bei der Notrufnummer 112 der erste von mehreren Anrufen ein, in denen eine Person gemeldet wurde, die vor dem Paseo Marítimo in Fuengirola im Meer ertrunken sei. Den Meldungen zufolge befand sich der Mann etwa sechzig Meter vom Ufer entfernt und hatte Schwierigkeiten, aus dem Wasser zu kommen.

Von der Koordinierungsstelle aus wurden umgehend die Seenotrettung, die Orts- und Nationalpolizei, die Guardia Civil und der Rettgungsdienst 061 alarmiert.

Zwei Personen konnten das Opfer aus dem Wasser ziehen und ans Ufer bringen. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte vor Ort, ihn wiederzubeleben, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden; er starb am Strand, ohne ins Krankenhaus gebracht worden zu sein.