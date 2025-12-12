Mann mit Drogen in Mijas festgenommen - Angeblich brauchte er sie für schamanische Heilungsrituale

Europa Press Mijas Freitag, 12. Dezember 2025 | Aktualisiert 08:18h. Teilen

Die Guardia Civil hat in Mijas bei einer Verkehrskontrolle einen Mann wegen eines Verbrechens gegen die öffentliche Gesundheit festgenommen, nachdem in dessen Fahrzeug ein Rucksack gefunden wurde, der unter anderem Methamphetamin enthielt. Der Besitzer des Rucksacks erklärte den Beamten, dass er sich der Durchführung von Heilungen durch «schamanische» Rituale widme und dass die sichergestellten Substanzen aus Pilzen und anderen Pflanzen stammten.

Die Aktion fand an einer Kontrollstelle auf der AP-7 statt, als die Beamten ein Fahrzeug entdeckten und es anhielten, um die Insassen zu identifizieren, so die Guardia Civil in einer Erklärung. In dem Fahrzeug wurde ein Rucksack gefunden, in dem sich mehrere Behälter mit verschiedenen pulverförmigen Substanzen, eine Präzisionswaage und 1.812 Euro in bar befanden.

Bei der Analyse der Behältnisse stellte sich heraus, dass es sich bei einem der Behältnisse um 50 Gramm Methamphetamin handelte, und die übrigen Substanzen wurden zur Analyse an das Gesundheitsamt geschickt. Aus diesem Grund wurde der 31-jährige Mann wegen eines Verbrechens gegen die öffentliche Gesundheit festgenommen und dem Untersuchungsgericht in Fuengirola überstellt. Die Aktion wurde von Mitgliedern des Hauptpostens der Guardia Civil in Mijas durchgeführt.