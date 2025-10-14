Mijas lässt Flussbetten reinigen zum Schutz vor Überschwemmungen

José Carlos García Mijas Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Mijas hat mit den Reinigungs- und Rodungsarbeiten an den Flussläufen begonnen, um möglichen Überschwemmungen während der Regenzeit im Frühling vorzubeugen und die Sicherheit in den ländlichen und städtischen Gebieten der Gemeinde zu gewährleisten. Der Stadtrat für ländliche Gebiete, Eloy Belmonte, erklärte, dass diese Arbeiten in diesem Jahr vorgezogen werden, um bis zum Beginn des Frühlings den größten Teil der Arbeiten bereits abgeschlossen zu haben. „Wir arbeiten vorausschauend, damit die Bäche vor den ersten starken Regenfällen bereit sind«, betonte er.

Belmonte erklärte, dass die Kampagne im Gebiet von La Alquería gestartet wurde, wo schwere Maschinen eingesetzt werden, um das Flussbett zu reinigen und die seit mehreren Jahren verstopften Abflussrohre freizulegen sowie das Land mit einem kleinen Damm zu befestigen, der mit Materialien aus dem Fluss selbst gebaut wurde. «Diese Aktion ist ein Beispiel dafür, wie wir arbeiten: Wir säubern nicht nur, sondern beugen auch strukturellen Problemen vor, bevor sie entstehen», erklärte er.

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf städtische Gebiete, wo der Einsatz von Rodungsmaschinen zu dieser Jahreszeit erlaubt ist.

Der Stadtrat erklärte, dass in dieser Woche Arbeiten am Arroyo María Barranco durchgeführt werden, der von der Avenida de Mijas bis nach El Albañil verläuft, und dass später Arbeiten an anderen Wasserläufen wie dem Arroyo Real und dem Arroyo Carambuco, insbesondere in der Nähe von Rincón del Hinojal, durchgeführt werden. Soweit es die Vorschriften zulassen, werden die Arbeiten auf die wichtigsten ländlichen Flussläufe ausgedehnt.