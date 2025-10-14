Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Das Rathaus von Mijas hat vorzeitig mit der Reinigung der Flussbetten begonnen. SUR
Flussreinigung

Mijas lässt Flussbetten reinigen zum Schutz vor Überschwemmungen

Die Stadtverwaltung treibt die Arbeiten voran, um bis zum Frühlingsbeginn den größten Teil der Arbeiten abgeschlossen zu haben

José Carlos García

Mijas

Dienstag, 14. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Mijas hat mit den Reinigungs- und Rodungsarbeiten an den Flussläufen begonnen, um möglichen Überschwemmungen während der Regenzeit im Frühling vorzubeugen und die Sicherheit in den ländlichen und städtischen Gebieten der Gemeinde zu gewährleisten. Der Stadtrat für ländliche Gebiete, Eloy Belmonte, erklärte, dass diese Arbeiten in diesem Jahr vorgezogen werden, um bis zum Beginn des Frühlings den größten Teil der Arbeiten bereits abgeschlossen zu haben. „Wir arbeiten vorausschauend, damit die Bäche vor den ersten starken Regenfällen bereit sind«, betonte er.

Belmonte erklärte, dass die Kampagne im Gebiet von La Alquería gestartet wurde, wo schwere Maschinen eingesetzt werden, um das Flussbett zu reinigen und die seit mehreren Jahren verstopften Abflussrohre freizulegen sowie das Land mit einem kleinen Damm zu befestigen, der mit Materialien aus dem Fluss selbst gebaut wurde. «Diese Aktion ist ein Beispiel dafür, wie wir arbeiten: Wir säubern nicht nur, sondern beugen auch strukturellen Problemen vor, bevor sie entstehen», erklärte er.

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf städtische Gebiete, wo der Einsatz von Rodungsmaschinen zu dieser Jahreszeit erlaubt ist.

Der Stadtrat erklärte, dass in dieser Woche Arbeiten am Arroyo María Barranco durchgeführt werden, der von der Avenida de Mijas bis nach El Albañil verläuft, und dass später Arbeiten an anderen Wasserläufen wie dem Arroyo Real und dem Arroyo Carambuco, insbesondere in der Nähe von Rincón del Hinojal, durchgeführt werden. Soweit es die Vorschriften zulassen, werden die Arbeiten auf die wichtigsten ländlichen Flussläufe ausgedehnt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
  2. 2 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  3. 3 Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv
  4. 4 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  5. 5 Vom Campo in den Kochtopf: Wie die Costa del Sol ihre kulinarischen Wurzeln wiederentdeckt
  6. 6 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  7. 7 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 Globale Studie: Vier von zehn Krebstodes-fällen vermeidbar
  10. 10 «Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mijas lässt Flussbetten reinigen zum Schutz vor Überschwemmungen

Mijas lässt Flussbetten reinigen zum Schutz vor Überschwemmungen