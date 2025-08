Stadtverwaltung setzt 71 Schildkröten im Río Fuengirola aus

José Carlos García Fuengirola Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Der Fluss Fuengirola hat neue Bewohner. Es handelt sich um 16 Spanische Wasserschildkröten, die einzige einheimische Wasserschildkröten Spaniens, die von den 71 Exemplaren invasiver Arten getrennt wurden, mit denen sie in einem Teich im Park von La Cantera lebten. Die Schildkröten waren in diesem öffentlichen Raum im Viertel Los Pacos gelandet, nachdem sie von ihren Besitzern ausgesetzt worden waren, eine Praxis, die nach der 2015 vorgenommenen Änderung des Strafgesetzbuchs als Verbrechen gilt.

Die Aktion wurde von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Bioparc Fuengirola durchgeführt, und das nicht ohne Schwierigkeiten, denn zunächst musste nach den Schildkröten gesucht werden: «Die Spanische Wasserschildkröte ist an mediterrane Flüsse angepasst, die die meiste Zeit des Jahres austrocknen, und was sie tun, ist, sich im Schlamm am Grund zu vergraben und zu überwintern, und das Gleiche tun sie im Winter, wenn es sehr kalt ist, so dass sie tagelang ohne Wasser auskommen können. Deshalb war es ein komplizierter Prozess, denn auf dem Grund des Teiches befand sich viel Schlamm, und es war nicht einfach, die Schildkröten zu finden», erklärt Jesús Recuero, Veterinär im Bioparc Fuengirola.

Der Zoo hat das Rathaus dabei unterstützt, «geeignete Becken zur Unterbringung» aller Schildkröten zu schaffen, die bei der Reinigung des Teiches im Park La Cantera gefunden wurden. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, werden die Exemplare der invasiven Spezies an denselben Ort zurückkehren, an dem sie sich befanden, während die 16 gefundenen Spanischen Wasserschildkröten bereits im Bereich der Mündung des Flusses Fuengirola leben.

Umweltschädliche Arten

Recuero warnte, dass «viele der Schildkröten, die früher in Zoogeschäften verkauft wurden», «sehr aggressiv für unsere Umwelt sind» und im Katalog der invasiven Arten aufgeführt sind, so dass «sie nicht gekauft werden sollten». Und wenn «eine von denen, die legal gekauft werden können», sollte der Besitzer sie «für den Rest des Lebens des Tieres behalten», denn sie in einem Park zu lassen, wie es in diesem Fall geschehen ist, ist «Aussetzen», warnt der Tierarzt.

Spanische Wasserschildkröten leben fast ausschließlich im Wasser, verlassen aber manchmal das Wasser, um sich auszuruhen und zu sonnen, da sie Kaltblüter sind und ihre Temperatur regulieren müssen. Sie sind Allesfresser und brüten zwischen März und Juli, wobei Balz und Paarung unter Wasser stattfinden.