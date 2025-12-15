Stadt Mijas plant Freizeitpark mit Eseln und Interpretationszentrum

José Carlos García Mijas Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Das Rathaus von Mijas hat eine Initiative gestartet, um eines der Wahrzeichen der Stadt zu erhalten: den Esel. Das Rathaus hat die Ausarbeitung des Projekts für einen Freizeitpark mit dem Namen «El burrito de Mijas» für etwas mehr als 42.000 Euro öffentlich ausgeschrieben.

Wie die Bürgermeisterin Ana Mata sagte, soll dort, wo sich jetzt die Ställe befinden, ein Erholungspark entstehen, in dem die Besucher mehr über dieses Symbol von Mijas erfahren können und die Esel geräumigere Ställe und Erholungsbereiche haben werden. Und das alles auf «einem Grundstück, das vollständig in die Landschaft integriert wird», und wo «das Ziel ist, die Interaktion mit den Eseln in Halbfreiheit zu fördern, wo sie spazieren gehen können und wo man sie besuchen kann», so der für den Tierschutz zuständige Stadtrat Marco Cortés.

Die Ziele dieser Aktion sind die Verbesserung des Bewusstseins für die Rechte und den Schutz der Tiere, die Schaffung einer Beobachtungsstation für Esel in Halbfreiheit auf dem Camino de las Canteras, die Möglichkeit von Wanderungen auf schattigen und bewaldeten Wegen, die Beteiligung des andalusischen Esels an der Waldbewirtschaftung und die Erhaltung der Art.

Der Park wird über ein Interpretationszentrum verfügen, und das Gebiet wird durch ein Netz von Wanderwegen und Erholungsgebieten vervollständigt, in denen die Menschen mit den Pferden interagieren können.

Esel können im Park auch in den «Ruhestand» gehen, und erwachsene Tiere können zu ihrer Genesung und anschließenden Umsiedlung aufgenommen werden. Außerdem wird es ein Esel-Interpretationszentrum geben. All dies wird durch ein Netz von Wegen und Erholungsgebieten ergänzt, in denen die Öffentlichkeit mit den Eseln interagieren kann.

Eigenschaften

Das Grundstück, auf dem die Anlage errichtet werden soll, hat eine Fläche von 26.000 Quadratmetern. Geplant sind drei große Module für die Esel, ein weiteres für tierärztliche Zwecke und ein letztes für die Lagerung. Die Ställe werden so dimensioniert sein, dass die Esel sie problemlos betreten, sich darin umdrehen, bewegen und hinlegen können. Insgesamt gibt es vierundzwanzig Ställe mit Platz für zwei Esel pro Stall, was eine Gesamtkapazität von 48 Eseln ergibt.

Jedes Abteil muss über eine Wasserstelle für Trinkwasser und eine Lichtquelle sowie über Ringe an den Wänden verfügen, die das Anbinden der Tiere ermöglichen und somit die Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten gewährleisten. Die Ställe können am unteren oder oberen Ende der Wege liegen, wobei die natürliche Form des Geländes ausgenutzt wird und die Räume halb eingegraben in die Landschaft und die Vegetation integriert werden.