Ryanair vor unruhigem Sommer in Spanien: Bodenpersonal streikt. Das sind die betroffenen Termine

Antonio Ramírez Cerezo Madrid Dienstag, 5. August 2025 | Actualizado 13:17h. Teilen

In den kommenden Wochen könnte Ryanair in Spanien in einem der verkehrsreichsten Monate des Jahres eine turbulente Zeit bevorstehen. Die UGT-Gewerkschaftssektion Azul Handling - der spanischen Ryanair-Tochtergesellschaft für die Bodenabfertigung - hat zu einem Streik aufgerufen, der Mitte August beginnen und bis Ende des Jahres jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden soll. Das Anliegen der Gewerkschaft sind die «anhaltend prekären Bedingungen und Verstöße gegen die Arbeitsrechte, mit denen das Unternehmen Ryanair sein Personal bestraft». Der UGT schließt sich eine weitere große Gewerkschaft im Sektor der Billigflieger an - die CGT.

Die ersten drei Tage des Streiks finden am 15., 16. und 17. August statt und werden bis zum 31. Dezember 2025 jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag wiederholt. Die Streiks finden von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr mittags und von 21 bis 23.59 Uhr statt.

Am 4. August beantragte die Gewerkschaft eine Schlichtung vor dem Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), um einen staatlichen Streik bei Azul Handling zu verhindern.

Nach Angaben der UGT sind die Gründe für den Streik u.a. die fehlende Schaffung von stabilen Arbeitsplätzen und das Versäumnis, die Arbeitszeiten für festangestellte Teilzeitbeschäftigte zu konsolidieren; der Druck und die Nötigung zur Leistung von Überstunden - sowohl regulär als auch freiwillig -, wobei einige Beschäftigte sogar mit unverhältnismäßigen Strafen rechnen müssen; die wiederholten Verstöße gegen Entscheidungen des paritätischen Ausschusses des Branchentarifvertrags in Bezug auf Garantien und Zuschläge sowie die rechtswidrigen Beschränkungen bei der Wiederaufnahme der Arbeit nach einem Krankheitsurlaub und bei der Anpassung der Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.

Laut dem Bundessekretär der FeSMC-UGT José Manuel Pérez Grande übt Azul Handling Druck auf seine Beschäftigten aus, der «gegen grundlegende Arbeitsrechte verstößt und Gewerkschaftsforderungen systematisch ignoriert». Die Gewerkschaft fordert, dass das Unternehmen «die Sanktionen zurücknimmt, den Entscheidungen des paritätischen Ausschusses nachkommt und unverzüglich einen echten Verhandlungsprozess zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der mehr als 3.000 betroffenen Beschäftigten im ganzen Land eröffnet».