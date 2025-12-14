Schmugglerbande gefasst: 900 Kilo Haschisch per Hubschrauber von Marokko nach Spanien verschickt

Europa Press Málaga Sonntag, 14. Dezember 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat am Samstag die Verhaftung von sechs Personen bekannt gegeben, die eine kriminelle Vereinigung bildeten, die mit Hilfe von Hubschraubern Haschisch von Marokko nach Südspanien schmuggelte. Die kriminelle Vereinigung transportierte zwischen 500 und 900 Kilo Drogen auf dem Luftweg in die Provinzen Malaga, Almeria und Murcia, wo diese in Lagerhäusern und Bauernhöfen versteckt wurden.

In einer Erklärung gab das Militärinstitut an, dass bei dieser Operation, die als «Giro» bezeichnet wird, 657 Kilogramm Haschisch und fünf Schusswaffen sowie einer der Hubschrauber, die für den Drogenhandel zwischen den beiden Ländern eingesetzt werden, sowie Bargeld und mehrere Fahrzeuge bei Durchsuchungen in den Provinzen Malaga, Almeria und Murcia beschlagnahmt wurden.

Die nächtlichen Fahrten mehrerer Personen, gegen die ermittelt wird, zwischen Málaga und Almeria weckten bei den Ermittlern der Guardia Civil den Verdacht, dass sie möglicherweise in großem Stil mit Drogen handelten.

Die Beamten entdeckten, dass diese Bewegungen das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit anderen Personen waren, die ständig Drogen aus Marokko schickten.

Vergrößern Guardia Civil

Dabei stellten sie fest, dass sie Hubschrauber verschiedener Kategorien einsetzten, die zwischen 500 und 900 Kilogramm Drogen transportieren konnten, die nach einer gewissen Lagerzeit in Industrielagern und landwirtschaftlichen Betrieben in der Region auf dem Straßenweg in europäische Länder transportiert wurden.

Die Hubschrauber aus Marokko landeten in unbewohnten Gebieten in der Provinz Almería, wo mehrere Personen darauf warteten, das Haschisch auszuladen und in Lieferwagen zu den verschiedenen Zwischenlagern zu bringen, während die Hubschrauber in Lagerhäusern und Bauernhöfen in Almería und Murcia versteckt waren und auf weitere Lieferungen warteten.

Auf der Grundlage dieser Informationen durchsuchten die Beamten einen Bauernhof in Níjar (Almería), wo sie 25 Ballen Haschisch mit einem Gewicht von 657 Kilo fanden.

Anschließend wurden fünf weitere Durchsuchungen an verschiedenen Orten in den Provinzen Málaga, Almeria und Murcia durchgeführt, bei denen unter anderem einer der verwendeten Hubschrauber, fünf Langwaffen, 2.900 Euro in bar und mehrere Fahrzeuge beschlagnahmt wurden.

Insgesamt wurden sechs Personen wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen und bereits vor Gericht gestellt.

Diese Operation wurde von Beamten der Kriminalpolizei der Guardia Civil in Málaga mit Unterstützung des Regionalen Zentrums für Analyse und Aufklärung gegen den Drogenhandel (CRAIN), der Zentralen Operativen Einheit (UCO) und der Schnellen Einsatzgruppe (GAR) der Guardia Civil durchgeführt.

Die Königliche Marokkanische Gendarmerie, die belgische Bundespolizei und die schwedische Polizei waren ebenfalls beteiligt.