Streik bei Iryo: Vier Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Málaga und Madrid fallen aus

Dienstag, 25. November 2025

Die Eisenbahngewerkschaft CGT hat für November und Dezember zu sieben Mobilisierungstagen beim privaten Hochgeschwindigkeitszugbetreiber Iryo aufgerufen. Der erste dieser Tage ist heute, 25. November, an dem vier Verbindungen zwischen Málaga und Madrid gestrichen wurden.

Ausfallen werden die Züge von Madrid nach Málaga um 11.55 Uhr und um 20.55 Uhr. Und in der Gegenrichtung die Züge um 15.28 Uhr und 20.40 Uhr. Auf der Website des Unternehmens ist zu lesen, dass die von den Zugausfällen betroffenen Kunden unter der Telefonnummer 910 150 000 eine Annullierung oder Verschiebung beantragen können«.

Für den morgigen 26., den zweiten Tag des Streiks, gilt ein ähnliches Schema, denn wenn am Verhandlungstisch keine Einigung erzielt wird, werden um 11.55 Uhr und um 20.55 Uhr keine Züge von Madrid nach Málaga fahren; in der Gegenrichtung um 15.28 Uhr und um 20.40 Uhr ebenfalls nicht.

Gründe für den Streik

Die Eisenbahngewerkschaft CGT berichtet, dass der Streik genau auf den 25. November, den dritten Jahrestag der Betriebsaufnahme des Unternehmens, abgestimmt ist und sieben Tage dauern wird. Das Schlimmste wird während des langen Wochenendes im Dezember erwartet, da es am 5., 6., 7. und 8. Dezember zu Arbeitsniederlegungen kommen wird.

Die CGT prangert eine Lohnblockade und unsichere Arbeitsplätze in dem italienisch-spanischen Unternehmen ab dem Jahr 2022 an.

«Die Prekarität und die Missbräuche dieses italienisch-spanischen Unternehmens verhindern, dass die Beschäftigten nach der Blockade und dem Einfrieren der Löhne und Arbeitsbedingungen seit 2022 einen tarifvertraglich geregelten Grundarbeitsstandard erhalten», sagte Miguel Montenegro, Leiter des Eisenbahnsektors der CGT in Andalusien.

Nach Ansicht der Gewerkschaft hält das Unternehmen die Verhandlungen auf Eis und zwingt das Personal zum Streik. «Die Arbeitsniederlegungen werden sich auf den Zugverkehr auswirken und den normalen Betrieb nicht gewährleisten». Während des Streiks werden die Beschäftigten die Kunden in den Bahnhöfen über die Aktivitäten des Unternehmens informieren, das sich über Ferrocarriles del Stato teilweise im Besitz der italienischen öffentlichen Hand befindet.

«Seit Juni 2024, als der Verhandlungsausschuss eingesetzt wurde, hat die IRYO-Leitung eine unbewegliche Position eingenommen. Bei wesentlichen Aspekten wie der Aktualisierung des Grundgehalts, der Struktur der Zulagen oder der beruflichen Einstufung hat es keine Fortschritte gegeben. Nach mehr als einem Jahr der Sitzungen hören wir immer noch die gleichen Ausreden wie am ersten Tag. Es gibt keinen wirklichen Verhandlungswillen», beklagte Montenegro.