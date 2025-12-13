Wellen von fast fünf Metern Höhe und Winde von 50 km/h verwüsten die Strände von Málaga

Ignacio Lillo Málaga Samstag, 13. Dezember 2025 Teilen

Seit Freitagabend und in den frühen Morgenstunden des Samstags hat ein starker Oststurm an den Stränden Málagas Verwüstungen angerichtet. Die Hafenboje hat eine Wellenhöhe von bis zu 4,7 Metern gemessen, mit einer Wiederkehrzeit von nur fünf Sekunden. Zusammen mit dem Wind, der an der Aemet-Station am Flughafen über 50 km/h betrug, und dem Regen bildete dies den perfekten Cocktail.

Tote Schildkröte in Huelin

In der Provinzhauptstadt sind die offensichtlichsten Schäden derzeit am Strand von San Andrés in Huelin zu finden. Als Nebenwirkung der Wellen wurde heute Morgen an diesem Strand der Körper einer großen, ausgewachsenen Unechten Karettschildkröte gefunden, der bereits von den Umweltbeauftragten der Junta de Andalucía entfernt wurde.

Vergrößern Kadaver einer Unechten Karettschildkröte in Málaga gefunden. Salvador Salas

Für diesen Samstag hat das Meteorologische Zentrum Aemet in Málaga eine gelbe Warnung (geringes Risiko) für Ostwinde (Ost und Nordost) von 50 bis 65 km/h (Stärke 7, gelegentlich 8) und 2 bis 4 Meter hohe Wellen aktiviert. Außerdem werden an der gesamten Küste der Provinz Böen von maximal 70 km/h aus östlicher Richtung erwartet.

Aus diesem Grund hat die Notrufzentrale 112 gestern den Hochwasserplan auf die operationelle Notfallphase 1 erhöht.

Regen führte zu Überschwemmungen in Cártama

Am Donnerstagnachmittag setzten die Regenfälle ein, die zeitweise besonders heftig, aber sehr lokal begrenzt waren. In den frühen Morgenstunden des Freitags ging in der Gegend von Cártama ein heftiger Regenschauer nieder, der Überschwemmungen hinterließ. Einige häusliche Regenmesser meldeten bis zu 125 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Diese Messwerte sind mit Vorsicht zu genießen, aber im Gesamtzusammenhang mehrerer ähnlicher Meldungen und einer Wetterkarte, die ein sehr konzentriertes Niederschlagsband zeigte, sind sie plausibel.

In Cärtamas Viertel El Sexmo und in Cártama Estación, in der Nähe des der Fleischfabrik Prolong kam es zu Überschwemmungen, und mehrere Autofahrer meldeten Wasserpfützen in anderen Gebieten, z. B. auf der Straße zwischen Alhaurín de la Torre und Churriana.

An der Aemet-Station auf dem Flughafen wurden in den frühen Morgenstunden 40 Liter pro Quadratmeter gemessen. Im Hafen von Málaga hingegen wurde nicht einmal ein Liter gemessen. Dies ist der beste Beweis für die Unregelmäßigkeit des Phänomens. In Teatinos zum Beispiel wurden am Sitz von Aemet 32 Liter gemessen.

Weitere Beispiele für die Ungleichmäßigkeit des Regens. Am Casasola-Stausee am Fluss Campanillas wurden 20 Liter pro Quadratmeter gemessen. In El Limonero war es kaum ein Zehntel eines Liters.

«Gestern Abend begannen in der Stadt Málaga ein paar Schauer zu fallen. An manchen Orten nicht viel oder sogar gar nicht. In den frühen Morgenstunden der letzten Nacht geschah das Gleiche. Das Kuriose ist jedoch, dass es im Umkreis von nur wenigen Kilometern in Churriana, Campanillas, am Flughafen und in Teatinos stark regnete, wie es auch heute Morgen in der letztgenannten Station geschah.