Wetterumschwung: von Hitze mit Terral-Wind zu sinkdenden Temperatunten und möglichem Regen in Málaga

Isabel Méndez Málaga Freitag, 25. Juli 2025 Compartir

Ein radikaler Wetterumschwung für das letzte Juliwochenende: Wurden in den letzten Tagen in weiten Teilen des Landes zahlreiche Warnungen wegen der hohen Temperaturen ausgelöst, so wird sich das Blatt am heutigen Freitag wenden. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat erneut Warnungen herausgegeben, diesmal aber für Regen und Niederschlag.

Insgesamt zehn spanische Provinzen sind am 25. Juli wegen Regenfällen, Stürmen und Wellen in Alarmbereitschaft. Für zwei davon gilt ebenfalls die Alarmstufe Orange: für Niederschläge und Stürme in Murcia sowie auf den Balearen, letztere mit Niederschlägen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter.

In Málaga ist es auch sehr wahrscheinlich, dass am Vormittag Regenschirme benötigt werden. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit auf 15 Prozent. Die Temperaturen werden sinken, zumindest in der Provinzhauptstadt, und die Höchsttemperatur wird voraussichtlich «nur» 27 Grad betragen, ein erheblicher Unterschied im Vergleich zu den letzten Tagen.

In anderen Teilen der Provinz wird Regen erwartet, zum Beispiel in Coín und in der Axarquía.

Regen- und Unwetterwarnungen gelten am Freitag für Valencia und Alicante (Valencia), Valle del Guadalentín, Lorca und Águilas sowie Campo de Cartagena und Mazarrón (Murcia), Barcelona und Girona (Katalonien), Mallorca (Balearen) und Almería und Granada (Andalusien). Für Albacete (Kastilien-La Mancha) gilt dagegen eine aktive Unwetterwarnung.

Die Wellenwarnungen gelten laut Europa Press für Alicante (Valencia), Valle del Guadalentín, Lorca und Águilas-Costa sowie Campo de Cartagena und Mazarrón-Costa (Murcia), Girona (Katalonien), Almería und Cádiz (Andalusien) sowie Mallorca und Menorca (Balearen). Für Menorca wird ebenfalls aktiv vor Regen gewarnt.

Die AEMET prognostiziert für Freitag, dass das Tiefdruckgebiet, das für die Instabilität der vergangenen Tage auf der Halbinsel und den Balearen verantwortlich war, dazu tendieren wird, sich in Richtung Mittelmeer zu bewegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Instabilität im äußersten Osten und Südosten der Halbinsel und der Balearen bei bewölktem oder bedecktem Himmel bestehen bleibt. Es wird mit Schauern gerechnet, wobei die Wahrscheinlichkeit für örtlich heftige Schauer und Gewitter besteht, die gelegentlich von Hagel begleitet werden.

Bewölkter oder bedeckter Himmel wird auch über dem Mittelmeer, im Norden der Kanarischen Inseln und im äußersten Norden der Iberischen Halbinsel erwartet, mit Niederschlägen in der Kantabrischen See, obwohl schwache und gelegentliche Niederschläge im übrigen Gebiet nicht ausgeschlossen sind.

Im Laufe des Tages wird sich der Himmel über dem größten Teil des Landes zunehmend aufhellen, außer im Norden, wo es bewölkt bleiben wird. Im Rest des Landes wird stabiles Wetter erwartet, mit leicht bewölktem oder klarem Himmel. Im äußersten Norden und in den Hochlagen des äußersten Südostens ist mit morgendlichen Nebelbänken zu rechnen, und in Melilla ist leichter Dunst möglich.

Die Höchsttemperaturen werden am Mittelmeer und im Süden der Halbinsel sinken, während sie in der nördlichen Hälfte und im östlichen Drittel ansteigen. Im übrigen werden sie in den Niederungen im Südwesten der Halbinsel über 34-36ºC bleiben. Die Tiefsttemperaturen werden im Westen der Halbinsel ansteigen und im größten Teil der Osthälfte sinken, während sie in den Inselgruppen milder ausfallen und im Mittelmeer und im südwestlichen Quadranten über 20-22ºC liegen werden.

Außerdem werden Winde aus dem Norden und Osten vorherrschen. Es werden mäßige Winde vorhergesagt, wobei an den Atlantikküsten Galiciens, der Tramontana auf dem Ampurdán und nördlich der Balearen mit starken Intervallen zu rechnen ist, sowie Ostwinde in der Straße von Gibraltar, wo sehr starke Böen möglich sind. Mäßige Ostwinde werden in Alborán und an der Südostküste erwartet.