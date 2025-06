Eseltaxi und Tierschutz

Compartir

Beim Vergleich zwischen den traditionell in Mijas 'ausgebeuteten' Eseln und den in Málaga, Wien und anderen Orten genutzten Pferdekutschen, wo den Tieren in ihrer Arbeit als Zugtiere oder in Dressurvorführungen erhebliche Leistungen abgefordert werden, sehe ich im Lichte des Tierschutzes eigentlich keinen Unterschied. Es handelt sich in Mijas und anderswo um Familienbetriebe, die mit ihrer Dienstleistung seit Generationen ihren Lebensunterhalt verdienen und logischerweise an der Leistungsfähigkeit ihrer Tiere ein starkes Interesse haben. Es ist daher davon auszugehen, dass die große Mehrheit der Besitzer auf deren Gesundheit achtet.

Wohlgemerkt: Ich halte die Aufgabe der Tierschützer für unbedingt lobenswert, denn es wird vielfach Schindluder mit Tieren getrieben. Das betrifft leider Gottes Nutz- wie auch Schlachttiere. Es ist deshalb richtig, dass in verschiedenen Dokumentationen Haltungsbedingungen gezeigt werden, die oftmals entsetzlich sind und damit Wirkung auf das Kaufverhalten der Kunden haben und so eine Verbesserung der Bedingungen in den Zuchtbetrieben erzielt wird.

Ob weniger Fleischverzehr sich positiv auf die persönliche Gesundheit auswirkt, scheint mir eher eine Glaubensfrage zu sein, aber 'weniger ist mehr' ist nicht nur ein hohler Spruch, sondern eine Lebensweisheit. Insofern also ein Hoch zumindest auf jene Tierschützer, die bei allem Engagement nicht den Fehler machen, Tiere zu vermenschlichen. Das scheint mir der Fall zu sein, wenn man Tieren zu stark menschliche Gefühle und Verhaltensmuster andichtet. Selbst so 'intelligente Tiere', die sich ihrer selbst bewusst sind, wie Delfine, Menschenaffen u.a., bleiben Lebewesen, die niemals nach menschlichen Maßstäben leben können. Erst recht ist das nicht bei solchen, sicherlich kommunikativen, aber viel mehr von Instinkten geleiteten Tieren wie unseren Hunden und Katzen der Fall.