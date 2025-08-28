Feuerteufel sterben (leider) nicht aus

Teilen

Es ist nicht nur entsetzlich, welche materiellen Verluste und menschliche Tragödien Naturkatastrophen verursachen und es sogar Menschen gibt, die offensichtlich beim Zündeln ein widerwärtiges Gefühl der Macht auskosten, obwohl die Urangst des Homo Sapiens vor dem Feuer dem eigentlich widerspricht. Von dieser Art gibt es bereits ca. 30 und ca. 90 weitere stehen unter Verdacht der Brandstiftung.

Bereits 2021 hatte ich angeregt, wie dazumal der Bürgermeister von Almuñecar eine Verordnung zu erlassen, die das Abbrennen der Baumverschnitt zugunsten des Schredderns und Kompostierens verbietet. Meinen Schredder habe ich mir sehr schnell zugelegt, nachdem ein 'ganz kleines Feuer', um dessen Stelle ich das Gras mit einer Harke weitgehend entfernt hatte, trotzdem durch einen Windstoß außer Kontrolle geriet, und das ich mit einer erheblichen Anstrengung und mit Hilfe meiner Nachbarinnen, die mit dem Wasserschlauch zu Hilfe eilten, endlich löschen konnte. Aber nicht einmal in meiner eigenen Gemeinde konnte ich nach einem Brand oberhalb der Stadt unseren Bürgermeister von dieser Idee begeistern. Auch die Anregung, im Mai das Unkraut zu mähen, hat nur bei einigen Parzellenbesitzern in meiner Nachbarschaft gefruchtet, aber bei keinem der spanischen. Dabei gab es einen guten Grund, diesem Beispiel zu folgen, als es auf einer Parzelle, 200 Meter entfernt, zu einem Brand kam, den wir mit 15 Helfern und einem Helikopter schließlich löschen konnten.

Der betreffende Nachbar hatte großes Glück, weil der Brand durch einen Kurzschluss in den Kabeln der Stromzufuhr ausgelöst worden war. Ansonsten hätte er eine Rechnung von mehr als 30.000,- €/h für den Hubschraubereinsatz präsentiert bekommen. Natürlich kann man sich gegen solche Forderungen per guter Versicherung schützen. Muss man es aber darauf ankommen lassen? Besser ist wohl vorzubeugen, indem man seine Parzelle möglichst nicht zuwuchern lässt, das Unkraut niedermäht und seine Baumschnitte schreddert.