Reden wir über Sex

Teilen

Was in aller Öffentlichkeit und ohne Scheu verbreitet wird, wie in einer unserer letzten Ausgaben ausführlich geschehen, sollte auch in unserem Kreise kein Geheimnis bleiben. Wenn auch der Sex, aus dem 'Herbst des Lebens' betrachtet, an Priorität verliert, hat auch jener Lebensabschnitt ja auch noch 'seine sonnigen Tage'. Ausgehend von den Erfahrungen eines Nachkriegskindes kann ich jedenfalls die radikale Aufklärung und Bekämpfung jeglicher Geheimnistuerei in Sachen Sexualität nur begrüßen. Je weniger verklärt mit diesem Thema, besonders bei Kindern und Jugendlichen, umgegangen wird, desto weniger kommt es zu 'Unfällen' im Bereich des sexuellen Umfeldes. Das ist jedenfalls meine These.

Ich bin überzeugt, dass reines Interesse an Information oder besser Wissen und nicht irgendwelche sexuellen Triebe bereits im vorpubertären Alter Mädchen wie Jungen zu 'Doktorspielen' inspiriert und zu der Frage 'Zeigst du mir, dann zeig ich dir?' geführt haben. Es entspricht jedenfalls meiner persönlichen Erfahrung, dass die früher extrem verbreitete, verklemmte Geheimnistuerei, Verklärung und sexuelle Tabus zwar die Neugier anfachten und vielleicht auch eine gewisse 'Vorfreude' erzeugten, die in der Praxis aber vor allem vielfach in Enttäuschung endete.

Dabei denke ich an die familiären Zerwürfnisse wegen ungewollter Schwangerschaften und daraus resultierende zerstörte Karrieren. Aber so ändern sich die Zeiten. Wo früher die Angst vor ungewollter Empfängnis Vorrang hatte, ist es heute der unerfüllte Kinderwunsch, der vielen Paaren Kummer bereitet. Sehr beunruhigend ist natürlich auch der aktuelle Anstieg von Geschlechtskrankheiten aller nur erdenklichen Arten. Wenigstens in diesem Punkte hat sich, bis auf die Aids-Gefahr gegenüber früher, nicht viel geändert. Da kann man noch so sehr auf wirksame Medikamente hoffen. Der beste Schutz, ein Kondom, bleibt ein Fremdkörper und damit leider eine 'Spaßbremse'.