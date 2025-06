Benefizkonzert von Lidero Cultura

Marlene Wörner Vélez-Málaga Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Der Stadtrat für Soziales, Juan García, und der Präsident von Lidero Cultura, Daniel Martínez, präsentierten ein Benefizkonzert, das am 23. Juni um 19 Uhr im Teatro del Carmen stattfindet. Es handelt sich um das Jahresabschlusskonzert von Lidero Cultura, einem Verein, der sich der Förderung von Musik und Kunst widmet. Bei dem Konzert werden Spenden für den Kauf und die Reparatur von Musikinstrumenten gesammelt, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen, die sich keine musikalische Ausbildung leisten können. Daniel Martínez hob die Teilnahme anderer kultureller Einrichtungen am Konzert hervor, etwa der Theaterschule Lorena Díaz und der Gesangsschule Alba Bermejo. Das Konzert bietet ein abwechslungsreiches Repertoire mit Liedern von AC/DC bis Camilo, Flamenco, Musicals und Stücke, die von Kindern des Konservatoriums interpretiert werden. Tickets sind gegen eine symbolische Spende von fünf Euro an der Abendkasse des Theaters oder über den Verein Lidero Cultura erhältlich.