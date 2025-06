Die Sommernacht-Märkte kehren ins Scirocco zurück

MARLENE WÖRNER ALCAUCÍN. Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Das interkulturelle Zentrum Scirocco freut sich, seine Sommernacht-Märkte anzukündigen – eine Reihe lebendiger Samstagnacht-Veranstaltungen, die lokale Kultur, Kunsthandwerk und Live-Musik unter freiem Himmel verbinden. Vom 21. Juni bis zum 16. August kann man an mehreren Samstagen ab 19 Uhr unterhaltsame Abende mit Marktständen, ökologischen Spezialitäten, Workshops und kreativen Darbietungen genießen. Die Stände bieten Handwerk und Öko-Genuss in Form von handgefertigten Schätzen, Bio-Produkten, veganen Kostproben, Wein, Kaffee und Backwaren. Workshops und Vorträge für alle Altersgruppen sowie ein Bereich für Kinder runden das Programm der Nachtmärkte ab.

Gegen 20 Uhr folgen Auftritte renommierter Künstler und nach 22 Uhr darf zu elektronischen Beats im Stil von Café del Mar getanzt werden. Eröffnet wird die Saison am 21. Juni mit dem peruanisch-spanischen Multiinstrumentalisten Johny Chiu, der für seine Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen, Rock und akustischen Balladen bekannt ist und mit einem vielfältigen Repertoire begeistert.

Weitere Termine sind am 5. und 19. Juli sowie am 2. und 16. August, jeweils ab 19 Uhr. Info für Besucher, Verkäufer, Musiker und Workshop-Anbieter: Tel. 641 853 285 oder 624 607 810. Das Scirocco befindet sich in der Calle Venta Baja 10, Puente Don Manuel.