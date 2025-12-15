«Eine halbe Tafel Schokolade kann einen drei Kilo schweren Hund töten»

Carmen Barreiro Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Hunde lieben Weihnachten. Nun, eigentlich lieben sie am meisten die Familienmahlzeiten. Den Garnelenkopf, der vom Tisch fällt, das Stück Spanferkel, das Oma ihnen unter dem Tisch anbietet, das Stück Schokoladennougat, das sie vom Dessertteller klauen, die Reste eines auf dem Küchentisch vergessenen Salats... Tiere haben auf Partys viel Spaß, aber sie zahlen auch oft einen hohen Preis dafür. Die Wartezimmer von Tierärzten sind in der Weihnachtszeit voll von Haustieren, die vom Verzehr der falschen Dinge krank geworden sind.

Übermäßiges Fressen und Änderungen der routinemäßigen Ernährung führen in der Regel zu Verdauungsproblemen und in den schlimmsten Fällen zu «schweren Vergiftungen, die das Leben des Tieres beenden können», warnt María Luisa Fernández Miguel, Präsidentin der Tierärztekammer von Teneriffa und Mitglied der Sektion für Kleintiere der spanischen Tierärztekammer (OCV). «Wenn wir ihnen eine Freude machen wollen, weil Weihnachten ist, können wir ihnen ein paar Süßigkeiten für Hunde und Katzen anbieten, die sie auch lieben, aber es ist nicht ratsam, ihre Essensgewohnheiten zu ändern», fügt die Expertin hinzu. Dies sind einige der Lebensmittel, die Haustiere niemals probieren sollten, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

Hühner- und Kaninchenknochen

Ein Klassiker bei jedem Familienessen ist es, dem Hund ein paar Knochen zu geben, damit er sie aufisst. «Die größte Gefahr sind in diesem Fall Hühner- und Kaninchenknochen, denn sie sind so dünn, dass sie splittern und stecken bleiben können. Wenn Sie einem Hund einen Knochen geben, dann sollte es ein großes Stück sein, etwa ein Kotelett. Wenn sie nicht daran gewöhnt sind, Knochen zu fressen, kann es natürlich sein, dass sie sich nicht wohl fühlen und am nächsten Tag Verstopfung und sehr weißen Kot haben», erklärt die Tierärztin.

Schokolade

Schokolade ist eines der giftigsten Lebensmittel für Tiere. «Um uns eine Vorstellung von der Gefährlichkeit von Schokolade für Haustiere zu geben, kann ein kleiner Hund von etwa drei Kilo an einer halben Tafel Schokolade sterben. Das Problem ist nicht der überschüssige Zucker, sondern das Theobromin, ein natürliches Alkaloid im Kakao, das im Körper von Hunden und Katzen wie eine Art Gift wirkt. Wenn Sie aus Versehen eine Schokolade oder einen Bissen Kuchen essen, ist das in Ordnung. Aber seien Sie sehr vorsichtig mit Schokolade, denn sie ist wirklich sehr schädlich für diese Tiere», warnt María Luisa Fernández.

Weintrauben

Es handelt sich nicht um ein Nahrungsmittel, das normalerweise Hunden oder Katzen angeboten wird, aber es kann leicht passieren, dass ein paar davon vom Tisch fallen und das Tier sie aus Neugier frisst. «Diese Frucht kann zu ernsthaftem Nierenversagen führen, und wenn das Tier ein ganzes Bündel frisst, kann es sogar sterben», sagt die Tierärztin aus Teneriffa.

Alkohol

In diesem Fall ergeht es ihnen wie den Menschen: Sie werden betrunken. «Und da Haustiere nicht daran gewöhnt sind, diese Art von Getränken zu trinken, können sie mit einer sehr geringen Menge Alkohol sehr berauscht werden. Es ist sehr selten, dass ein Hund oder eine Katze ein starkes alkoholisches Getränk wie Gin oder Rum mag, aber ein Bier kann ihnen gefallen, weil es süßer ist». Hüten Sie sich also davor, Gläser mit Sekt- oder Weinresten in Reichweite von Haustieren stehen zu lassen. Das kann sie in große Gefahr bringen.

Zwiebel

Dies ist eine der Zutaten, die viele Kontroversen auslösen. In einigen Foren wird von ihr gänzlich abgeraten, aber die Tierärztin María Luisa Fernández schränkt die Empfehlung ein. «Sie müssen schon viel rohe Zwiebel essen, damit diese Zutat Gerinnungsprobleme bei einem Hund verursacht.»

Avocado

Sie ist eine weitere Frucht, die nicht für die Ernährung von Haustieren empfohlen wird, da die Schale, die Blätter und der Stein ein Gift namens Persin enthalten, das schädlich sein kann. Obwohl Hunde widerstandsfähiger sind als andere Tiere, kann der Verzehr zu Magenverstimmungen, Erbrechen und Durchfall führen.

.