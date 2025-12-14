Die unangenehme Seite von Weihnachten: bis zu 5 zusätzliche Kilos möglicherweise auch noch ein Herzinfarkt

Carmen Barreiro Sonntag, 14. Dezember 2025 Teilen

Die Weihnachtszeit ist voll davon: Das Firmenessen, das Mittagessen mit den Sportkameraden, die vielen Treffen mit Freunden, die Party mit den hässlichen Pullovern, die einer der Cousins an alle Familienmitglieder verteilt hat, die Geburtstage - denn es gibt natürlich auch Geburtstage -, die Spaziergänge am Nachmittag, um die Lichter zu sehen, die mit einer Tasse heißer Schokolade in der Hand und dann mit Churros enden. Ein Wein, ein anderer... Und der Hauptgang kommt erst noch: die Familientreffen an Heiligabend, Weihnachten und Silvester.

Heutzutage häufen sich die sozialen Verpflichtungen, und die meisten davon finden an einem Tisch oder in einer Bar statt. Die Folge? Wir neigen dazu, zu viel zu essen und zu trinken, und unser Körper leidet... sehr. Eine Studie des Europäischen Instituts für Adipositas (IMEO) schätzt, dass wir während der Weihnachtsfeiertage im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Kilo zunehmen, ein Übergewicht, das im besten Fall einige Wochen dauert, um es wieder loszuwerden. Und bei dieser Kalorienberechnung sind die Männer am schlechtesten dran. Laut einer anderen Studie, die von der Gruppe NC Salud über einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt wurde, nehmen Frauen im Durchschnitt 1,8 Kilo zu, während Männer mehr als vier Kilo zunehmen.

Omas Kroketten, ein paar Scheiben Schinken, ein paar Garnelen, das zweite Stück Lammfleisch, zu dem man nicht Nein sagen kann - damit die Tante nicht böse wird, die den ganzen Vormittag in der Küche verbracht hat -, ein Stück Kuchen, Nougat, Polvorones, ein Glas Cava? «Ein einziges Weihnachtsessen kann unserem Körper zwischen 2.500 und 3.000 Kalorien zuführen, eine Menge, die weit über der empfohlenen Tagesdosis für einen Erwachsenen liegt», so die Internationale Universität von Valencia.

Aber nicht nur das, auch die Weihnachtsfeiertage werden oft von Verdauungskomplikationen begleitet. «Wenn sich unsere Essgewohnheiten so sehr ändern, zahlt meist der Magen den Preis dafür. Tatsächlich leiden schätzungsweise sieben von zehn Menschen unter Magen-Darm-Problemen als Folge der Weihnachtsfeiertage. Die Feiertagsmahlzeiten sind nicht nur kalorienreicher, sondern enthalten auch mehr Harnsäure und Zucker als wir normalerweise zu uns nehmen, und dieses Übermaß an Nahrung und Alkohol erschwert die Verdauung und führt zu Blähungen, Übersäuerung, Sodbrennen usw.», erklärt Apothekerin Amanda Dutruc.

Der 25. Dezember: «Tag der Herzinfarkte»

Und wenn Sie dachten, es könne nicht noch komplizierter werden, dann stellt sich heraus, dass der 25. Dezember der Tag im Jahr ist, an dem die meisten Menschen an Herzversagen sterben, gefolgt vom 26. Dezember und dem 1. Januar. Die Gründe dafür sind in etwa dieselben wie die Gründe für die Gewichtszunahme: eine gefährliche Kombination aus übermäßigem Essen und emotionalem Stress, die den Blutdruck erhöht und die Ablagerung von viszeralem Fett im Bauchraum verstärkt - eine tickende Zeitbombe für unseren Körper, die zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann.

Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Herzinfarktrisiko zu dieser Jahreszeit um bis zu 15 % und bei Menschen über 75 Jahren mit Herzerkrankungen oder Diabetes um mehr als 40 % steigen kann. «Es besteht kein Zweifel, dass während der Weihnachtsfeiertage bestimmte kardiovaskuläre Risikofaktoren weniger gut kontrolliert werden. Hinzu kommen die für diese Jahreszeit typische Emotionalität und Nostalgie sowie Stress und die klassischen Familienstreits.... All diese Faktoren sind nicht ausschlaggebend für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, können aber schädlich sein, wenn man bereits an Herzproblemen leidet oder ein hohes Risiko hat, daran zu erkranken», warnt die Spanische Herzstiftung (FEC).

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Herzinfarktfälle zu dieser Jahreszeit ist «die schlechte Angewohnheit, den Arztbesuch auf die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen zu verschieben, und auch die mangelnde Konsequenz bei der Einnahme von Medikamenten, wenn man die Routine verlässt», so die FEC.